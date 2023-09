Una grande festa per il parco giochi del Circolo di Bizzozero tutto nuovo

Inaugurato nel 2006, il parco giochi del Circolobizzozero in via Monte Generoso 7, dedicato a Pompeo Cambiasi, è l’unico parco giochi cittadino, di proprietà privata, se si escludono le parrocchie, ad essere aperto al pubblico.

Dunque non solo una risorsa per i bizzozeresi, ma anche dei bizzozeresi (visto che appartiene al Circolobizzozero e tramite esso ai residenti nel rione), che dopo alcuni anni di inagibilità è stato rinnovato e si appresta a tornare a disposizione dei bambini di Bizzozero.

Una dimensione rionale ben attestata anche dai contributi raccolti per l’acquisto delle nuove attrezzature, che ha visto la partecipazione oltre che del Circolobizzozero, anche del Club Bizzozero (con 5.000€, donazione che ha dato il là a tutto il progetto), del Comitato Genitori della Marconi (con 1.000€), della Farmacia Baraldi (con altri 1.000€), e del CRAL BTicino (con 500€).

Un coinvolgimento corale che ha interessato anche i bambini del rione chiamati a scegliere quali giochi installare attraverso una votazione svoltasi a maggio, che ha raccolto ben 101 schede votate.

A rendere più rilevante e festoso l’evento la sinergia con il Comitato Genitori della Marconi, che subito dopo l’inaugurazione proseguirà il pomeriggio con il “Marconi Beach Party“, in cui sarà proposta un’animazione per i bambini e un ricco banco gastronomico attivo fino a sera. Un modo davvero originale per salutare il nuovo anno scolastico che si aprirà pochi giorni dopo.

L‘appuntamento è per le ore 16.00 di sabato 9 settembre, presso il parco Pompeo Cambiasi di via Monte Generoso 7, con ingresso libero.