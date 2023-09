Una nuova targa per spiegare i “buchi” sul Bernascone di Varese

Neanche il tempo “ballerino”, con frequenti scrosci di pioggia ha fermato l’inaugurazione di una piccola targa dal grande significato: quella che spiega perchè su una delle facciate del campanile del Bernascone, accanto alla Basilica di san Vittore a Varese, ci sono dei “buchi” che anche il recente restauro ha deciso di conservare.

Una targa fortemente voluta dall’associazione Varese per l’Italia: «L’idea mi è venuta un giorno, davanti al campanile, ascoltando una coppia che si lamentava del restauro del Bernascone perchè “non aveva nemmeno messo a posto i buchi” – spiega il presidente, Luigi Barion – Per questo ho spiegato loro qual era il motivo, cioè che quei buchi erano stati appositamente lasciati per ricordare un episodio del nostro risorgimento. Ma come non lo sapevano loro, molti cittadini e turisti, non lo sanno: da qui l’idea della targa».

Il 31 maggio 1859 infatti la torre ricevette infatti alcune cannonate sparate da un reparto dell’Imperial regio Esercito austro-ungarico comandato dal feldmaresciallo Karl Urban: erano la rappresaglia per il rifiuto della città di pagare una somma di denaro come indennizzo per la cosiddetta “battaglia di Varese”, avvenuta qualche giorno prima, il 26 maggio.

Alla cerimonia di scopertura della targa c’erano diverse autorità, come il Prefetto Salvatore Pasquariello e il sindaco Davide Galimberti, ma anche una rappresentanza di bambini della scuola Mazzini, guidati dalla preside Luisa Oprandi. A suggello dell’incontro anche un originale inno d’Italia, suonato da un violinista.