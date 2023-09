Una passeggiata gratuita (con aperitivo) per scoprire natura e culture diverse

Sabato 16 settembre appuntamento per una camminata e aperitivo a Cocquio Trevisago per scoprire le somiglianze del concetto di co-esistenza tra natura e culture

Un momento di incontro tra culture: sabato 16 settembre l’associazione Refugees Welcome di Varese con le Guide di Controvento Trekking organizzano un pomeriggio di cammino e dialogo presso l’orto sociale di Cocquio Trevisago, gestito dai rifugiati dell’Organizzazione di volontariato Dikuntu. I partecipanti scopriranno le somiglianze del concetto di co-esistenza tra natura e culture lungo un cammino guidato nei dintorni del fiume Bardello e un aperitivo insieme durante i quali conoscere persone, storie, iniziative e fare rete.

Una formula originale e un’opportunità preziosa per mettere in comunicazione persone ed organizzazioni che condividono i valori fondamentali dell’accoglienza, a favore di una società più giusta e solidale attraverso quattro parole chiave: viaggio, radici, convivenza e bellezza.

«Cosa possiamo creare, insieme, per far capire alle persone l’importanza del radicarsi in un territorio?». È da questa domanda che sono partiti mesi fa i ragazzi di Refugees Welcome Italia insieme alle Guide di Controvento Trekking , con l’obiettivo di poter dare vita a una giornata di collaborazione e cooperazione che potesse legare insieme i valori di cammino e coesistenza. «Vogliamo smuovere le coscienze, uscire dalla nostra cerchia di facce note e far conoscere a tutti le nostre iniziative e le realtà ben radicate come l’orto sociale di Dikuntu» racconta Marta Mainini, referente territoriale della sezione di Varese dell’associazione Refugees Welcome.

L’appuntamento –gratuito e aperto a tutti, previa registrazione a questo link– è dunque per sabato 16 settembre alle 15.45 presso l’Oasi Verde di Cocquio Trevisago (via Cascina Laghetti). «Partiremo proprio da uno dei tre orti di Dikuntu, l’organizzazione gestita da volontari di 4 continenti e da due ragazzi immigrati dall’Africa regolarmente assunti -racconta Rosa Bricchi, socia dell’omonima organizzazione-. Le guide ci accompagneranno poi alla scoperta del territorio intorno all’orto con l’idea di legare le 4 parole scelte alle somiglianze tra natura e culture». Così si parlerà delle migrazioni degli uccelli e di quelle umane legate ai cambiamenti climatici, dell’importanza del radicamento e del mutamento per piante, animali e persone. Passo dopo passo le tre guide di Controvento Trekking si alterneranno con lo staff delle due associazioni per mostrare come la natura, con la sua bellezza e complessità, possa diventare lo scenario ideale per favorire momenti di condivisione e comprensione reciproca. Alla fine del percorso un momento conviviale con un aperitivo preparato dai ragazzi dell’orto sociale.

«Con questa formula originale vogliamo creare una opportunità preziosa per creare una rete con persone ed organizzazioni che condividono i valori fondamentali dell’accoglienza, della sostenibilità, della connessione con la natura, dell’inclusione a favore di una società più giusta e solidale» concludono insieme le organizzazioni locali.