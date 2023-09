Una serata sul tema del nuovo ospedale unico a Olgiate Olona. Organizza il fronte del no

Nuovo appuntamento sul tema del nuovo ospedale unico tra Busto Arsizio e Gallarate presso il teatrino comunale di Olgiate Olona, via Luigia Greppi 4, venerdì 22 settembre, alle ore 21:00.

Nella nota in cui si invita i cittadini a partecipare si legge:

«Dopo la partecipata manifestazione dei cittadini a Gallarate lo scorso 8 giugno sono state ignorate le istanze a riguardo della necessità di perseguire uno standard di cura dignitoso nelle attuali strutture, soprattutto per i più fragili.

L’unica remota prospettiva sostenuta da ASST, ATS e le Amministrazioni di Gallarate e Busto Arsizio è quella della costruzione di un nuovo unico ospedale, investendo ingenti risorse in una nuova struttura, senza definire la destinazione degli attuali ospedali e distogliendo risorse dal personale e dai servizi territoriali di prossimità, contribuendo ad un ulteriore inutile consumo di suolo.

A questo punto, il Comitato per il Diritto alla Salute del Varesotto, con l’adesione di Medicina Democratica e Legambiente di Busto e Gallarate, promuove una serata sul Parere Motivato della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), documento di centrale importanza per la valutazione dell’impatto dell’ipotizzato nuovo ospedale e in cui sono presenti ambiguità e contraddizioni che dovrebbero indurre i decisori politici ad un profondo ripensamento sul se e come realizzare tale progetto».