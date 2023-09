Una settimana di eventi a Cairate in vista della festa patronale

Domenica 7 ottobre 2023, in onore della festa patronale, verrà celebrata alle ore 10:30 la santa messa solenne, e nel pomeriggio ci sarà, tra le vie del paese, la tradizionale processione mariana, a partire dalle ore 16:00. Diversi sono gli eventi organizzati dalla Pro Loco di Cairate, previsti per le giornate del 30 settembre, 1 e 6 ottobre.

Sabato 30 settembre si terrà “Suoni e rumori del bosco di notte”, una camminata di 5 km adatta a grandi e piccini su sentieri di facile percorrenza, grazie alla preziosa collaborazione delle Guardie Ecologiche Volontari. Per le iscrizioni, scrivere a www.prolococairate.it; per informazioni: telefonare al numero 338-3608760). La camminata avrà inizio alle ore 20.30.

Domenica 1 ottobre ritorna “Camminar Gustando:” il percorso gastronomico in programma per l’ora di pranzo. Diverse saranno le mostre allestite. Al Monastero saranno visitabili: la mostra Dentro la Natura del pittore Giovanni Beluffi, che festeggia i 50 anni di carriera; Un filo di creatività, dedicata al ricamo e ai lavori di sartoria, La tela di Penelope, a cura dell’Associazione Artistica Alfa di Gallarate; Toccar con mano i Longobardi, esposizione di modellini architettonici. Presso l’auditorium ci sarà la mostra “Trasparenze d’autore, quando l’illustrazione incontra gli acquerelli”. Non mancheranno, inoltre, stand di prodotti locali, stand di associazioni del territorio, sfilate di moda e giochi per i più piccoli. La famiglia Taglioretti aprirà, nella stessa giornata, i locali che un tempo erano sede dell’Osteria del Bambino, una locanda nata a fine 1800 e rimasta attiva fino al 1967. I proprietari hanno reso questi locali un incantevole posto in cui storia ed emozioni si incontrano, tra oggetti d’epoca, fotografie e ricordi.

Venerdì 6 ottobre Cairate sarà tappa della 43ª edizione di “Antichi Organi”, una manifestazione itinerante di

concerti. Ad esibirsi, Elisabeth Zawadke, che suonerà l’organo della chiesa parrocchiale di Cairate, dalle ore 21:00, proponendo un repertorio che spazia da brani dal XVI al XIX secolo.