Una stella azzurra del padel allena a Busto Arsizio. Eolo Sport City presenta Giulia Sussarello

Eolo Sport City annuncia l’inizio della collaborazione con la grande campionessa di padel, maestra nazionale FITP, Giulia Sussarello. Classe 1992, è stata per sette volte campionessa italiana di padel. Ha iniziato a giocare a padel nel 2016 per divertimento e un anno dopo, nel 2017, è arrivata la prima convocazione in azzurro. L’atleta è stata presentata ieri, lunedì, da Andrea Della Vedova e dall’assessore allo Sport Maurizio Artusa.

Giulia Sussarello ha un passato di tennista professionista, avendo raggiunto la posizione 488 nel ranking internazionale Wta. Nel 2021 e 2022 ha vinto la medaglia di bronzo a mondiali come elemento di punta della nazionale italiana femminile. Ma non è tutto, perché le medaglie azzurre ai recenti Giochi Europei del 2023 in Polonia, nel padel arrivano proprio dal doppio femminile, con il bronzo vinto da Sussarello e Pappacena e dal doppio misto, con ‘ argento per Giulia Sussarello e Marco Cassetta.

Giulia frequenta abitualmente i due circuiti mondiali più importanti: il World Padel Tour e il Premier Padel. Attualmente gioca in coppia con Emily Stellato e insieme nel 2023 hanno quasi sempre raggiunto gli ottavi di finale dei tornei, attestandosi così tra le migliori 16 coppie femminili al mondo. In passato è stata protagonista a livello mondiale in coppia con altre partners tra cui ricordiamo in particolare le compagne di nazionale Chiara Pappacena e Roberta Vinci (indimenticata ex campionessa di tennis azzurra). Giulia vanta un record di oltre 400 partite ufficiali disputate a livello professionistico. Il suo best ranking a livello mondiale è al numero 37 mentre in Italia al numero 1.

Dal 2021 è maestra nazionale della Federazione Italiana Tennis Padel (FITP). Da settembre Giulia Sussarello entra a far parte dello staff tecnico di Busto padel ssd, presso il centro sportivo Eolo Sport City di Busto Arsizio. Giulia affiancherà, nella scuola certificata FITP già attiva nel centro, i 3 istruttori di secondo livello Filippo Mangani, Christian Scandroglio e Andrea Della Vedova: «Scandroglio e Mangani stanno per diventare, a loro volta, maestri nazionali – ha spiegato ancora Della Vedova -. Questo farà di Eolo Sport City una punta di diamante del padel non solo in provincia di Varese». Non a caso ad ottobre qui si svolgerà un primo importante torneo di padel che coinvolgerà giocatori di alto livello.

Eolo sport city è un centro sportivo di 2600 Mq completamente ristrutturati all’interno del Mizar retail park di Busto Arsizio. Suddiviso in 3 campi da padel 2v2, 1 campo da Padel 1v1 (campo didattico) e un campo da Pickleball, lo sport di racchetta che sta letteralmente spopolando negli USA e che finalmente si sta affacciando in Italia e in Europa. A completare l’offerta un campo da Calcio a 5 oltre ad un’area spogliatoi e bar reception. Un centro sportivo all’avanguardia realizzato con servizi e materiali di ultimissima generazione. I campi da padel si avvalgono di tutti i migliori e più avanzati materiali, forniti ed installati dalla più importante realtà sul mercato nazionale, Italian Padel, con criteri di solidità e resistenza superiori alla media attualmente in circolazione con campi made in Italy e tappeti di gioco del World Padel Tour.

Tutti i campi all’interno dell’immobile offrono condizioni di giocabilità costanti per quanto riguarda il clima, la luce e la qualità dell’aria. Oltre al riscaldamento invernale il centro offre, per il periodo estivo, un sistema di raffrescamento che permette agli utenti di giocare nelle migliori condizioni possibili anche nei mesi più caldi. Reception, Bar, Pro-Shop e spogliatoi completano al meglio il servizio offerto da Eolo Sport City, con la possibilità di utilizzare gratuitamente il servizio di connettività Internet in fibra 1 Gbps e rete Wi-Fi di ultima generazione garantito dal Main Sponsor EOLO.

