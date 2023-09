Un’altra settimana di code in Valganna: il senso unico alternato proseguirà fino al 22 settembre

Un’altra settimana di code (e di rischio incidenti) sulla Statale 233 Varesina che attraversa la Valganna, dove da mercoledì scorso, 13 settembre, Anas ha istituito un tratto a senso unico alternato dopo la caduta di alcuni massi dal versante della montagna.

Secondo l’ordinanza di Anas il cantiere e dunque il senso unico alternato proseguiranno fino a venerdì 22 settembre.

Una situazione che oltre a creare lunghe code nelle ore di punta, viene segnalata come pericolosa da diversi automobilisti che percorrono la statale della Valganna, soprattutto perché l’impianto semaforico che regola il senso unico alternato non viene segnalato con sufficiente anticipo, soprattutto perché nel tratto interessato (il cantiere per la messa in sicurezza del versante è all’altezza del ristorante Le grotte di Valganna) ci sono anche diverse curve e se c’è coda il rischio è di trovarsi improvvisamente davanti le auto in fila in attesa del verde.

La raccomandazione è di mantenere la velocità al di sotto dei 70 chilometri orari segnalati sulla statale e di fare attenzione soprattutto in prossimità delle curve prima e dopo le gallerie di Induno Olona.