Un’altra tempesta sul Varesotto, a Saronno in una notte caduta la pioggia di quasi un mese

L’allerta della Protezione Civile lo aveva annunciato: “La stazionarietà dei fenomeni potrà portare a cumulate significative nelle 12 ore“. Ed è proprio quello che è successo con la tempesta che ha investito il Varesotto nella notte e che è tornata a colpire in maniera significativa l’area di Saronno, già particolarmente provata dagli eventi record di luglio.

La rete di rilevazione meteo di Arpa ha infatti registrato cumulate di pioggia estremamente importanti nell’area del Saronnese. A Saronno città da mezzanotte alla fine della precipitazione si sono accumulati 139 millimetri di pioggia, pochi meno rispetto ai 150 che dovrebbero registrarsi in media a settembre. Qui la pioggia è caduta in maniera significativa con una prima ondata proprio allo scoccare della mezzanotte e poi ancora più forte alle 5 del mattino. È proprio in questa fascia oraria che si sono registrati i danni e gli allagamenti più significativi (LEGGI QUI)

La perturbazione si è accanita con particolare intensità in tutta la fascia che sale fino a Como con una cumulata di 113 millimetri registrati a Misinto, ben 147 a Vertemate con Minoprio, 121 a Cantù e un centinaio a Como città. A sud di Saronno si contano i 91 millimetri caduti a Pogliano Milanese.

Anche nel Varesotto, comunque, la pioggia ha colpito forte. A Varese si sono accumulati 76 millimetri di pioggia durante tutto il passaggio perturbato ma di questi ben 60 si sono riversati in tre ore, tra le 23 di giovedì e le 2 di venerdì. Salendo più a nord 79 sono poi i millimetri di pioggia caduti a Porto Valtravaglia mentre scendendo verso sud si contano 91 millimetri caduti a Cassano Magnago.

Una perturbazione che si è mossa molto lentamente e che quindi ha visto quantità di pioggia molto diverse in territori anche molto vicini. È il caso ad esempio di Busto Arsizio. Qui ci sono infatti due diverse centraline meteo: la prima a nord della città (in via Rossini) e la seconda a sud in zona Accam. Se nella prima sono stati registrati ben 73 millimetri di pioggia caduti nel corso della perturbazione nella seconda ne sono stati conteggiati solo 30, meno della metà.