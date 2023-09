Uyba già in buona forma, battuta in amichevole la Milano di Egonu

Nel primo dei due test amichevoli previsti sull’asse Vero Volley-Uyba, le biancorosse di Julio Velasco si impongono sul campo di Monza con il punteggio di 3-1 e ora si preparano alla “rivincita” prevista per sabato pomeriggio alle E-Work Arena.

Ottime sensazioni per le Farfalle che hanno giocato con personalità una partita nella quale Milano ha schierato alcune delle proprie “big” a partire da Paola Egonu e Alessia Orro. Il tecnico argentino ha tenuto a riposo Giorgia Zannoni dando spazio a Simin Wang inserendo via via in campo le varie Bracchi, Giuliani e Sobolska per integrare la formazione iniziale. Sestetto tutto italiano con diagonale Boldini-Frosini, con le centrali Sartori e Lualdi e con l’accoppiata Piva-Carletti in banda.

Proprio Giorgia Frosini ha concluso il match da top scorer biancorossa, con 14 palloni messi a terra; doppia cifra anche per Giuditta Lualdi (11) mentre spiccano i 6 punti messi a referto dalla palleggiatrice Jennifer Boldini. Buono, complessivamente, il lavoro a muro con 11 punti da quel fondamentale, in una partita in cui la Uyba è stata complessivamente più precisa delle avversarie. Milano ha avuto tanto da Cazaute e Bajema (17 e 15) mentre Egonu, all’esordio con la nuova maglia, si è fermata a quota 6.

Sabato come detto la rivincita in viale Gabardi: si giocherà a partire dalle 17 ma fin dalle 16 i tifosi potranno prendere posto sugli spalti. Chi non potrà partecipare di persona avrà a disposizione lo streaming sulla pagina FB della Uyba Volley. Intanto sempre sabato 23 la società sarà presente con uno stand nel centro di Busto Arsizio, in piazza San Giovanni, in occasione di “Busto: sport per tutti 2023”. Sarà possibile ricevere informazioni sul settore giovanile ma anche abbonarsi alla stagione 2023-24: a chi lo farà sul posto verrà consegnato il libro di Chris Gardner (“Il permesso di sognare”) che dà il titolo alla campagna tesseramenti biancorossa ma anche l’orologio griffato Uyba.