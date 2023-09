Valentina Vetturi al Maga per la Giornata del Contemporaneo

Sabato 7 ottobre 2023, in occasione della diciannovesima edizione della Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, al MA*GA di Gallarate s’inaugura la personale di Valentina Vetturi dal titolo La Matematica del Segreto e altre storie.

La rassegna, curata da Alessandro Castiglioni, nasce all’interno del programma triennale “Il Museo nell’Era Post-Digitale”, sostenuto dal Ministero della Cultura, Fondo Cultura 2021, e mette in luce le profonde trasformazioni culturali che i linguaggi delle tecnologie digitali hanno portano nella società contemporanea e quanto il museo d’arte contemporanea possa diventare un luogo centrale per la discussione, la narrazione e l’educazione a queste nuove forme di comunicazione con cui risulta importante familiarizzare per comprendere il tempo odierno.

Valentina Vetturi è una delle artiste italiane che, in modo più complesso e articolato, ha portato avanti una ricerca dedicata al rapporto tra trasformazioni sociali, economiche, culturali e il web, inteso come infrastruttura immateriale, impalpabile ma, allo stesso tempo, fisica e materiale.

La mostra si articola attraverso una serie di lavori che permettono di approfondire e chiarire alcune parole-chiave che caratterizzano la contemporaneità digitale come Hacking, Metaverso, Criptovaluta, Intelligenza Artificiale.

Al centro del progetto si trova la nuova produzione dell’artista che dà il titolo alla mostra: La Matematica del Segreto. La ricerca si compone in una serie di lecture performance, in cui intelligenze umane e artificiali si confrontano attorno al tema e alla storia del denaro.

L’artista invita tre studiosi, la storica dell’arte Maria Giovanna Mancini, il sociologo dell’economia Adam Hayes, e la filosofa Mara Montanaro ad attivare riflessioni sul denaro, la sua storia, i suoi usi, il suo rapporto con il potere, la sua non neutralità rispetto alle trasformazioni della società. Queste narrazioni sono poste in dialogo con modelli text to text e text to image, in una serie di tre video-conferenze che si alterneranno in mostra.

La Matematica del Segreto (2023) «guarda al denaro come una tecnologia relazionale che si trasforma nello spazio e nel tempo a seconda della sua provenienza, degli usi, delle finalità e mette in dubbio la concezione ortodossa che lo identifica come mero strumento di scambio. Debito, tasse, pietre, criptovalute, oggetti materiali e digitali, grano oro o dati, banche centrali e sistemi decentralizzati sono alcune delle parole che compongono la struttura di questo lavoro».

All’interno del percorso saranno inoltre presenti opere come In the Corridor of Cyberspace (2016 – ongoing), un libro d’artista che presenta e attraversa La Cypherpunk Mailing List (1992/2000), un gruppo in cui scienziati e ricercatori discutono di questioni cruciali per le net cultures come privacy, anonimato, identità, crittografia e monete digitali, o Crypto.Party (2021 – ongoing), uno spazio – workshop dedicato alle questioni relative alla cultura digitale in cui il pubblico può navigare attraverso pubblicazioni e documenti per approfondire il suo rapporto con la rete.

Durante la giornata inaugurale di sabato 7 ottobre sarà trasmessa la prima delle tre performance-lecture de La Matematica del Segreto dedicata al rapporto tra denaro, committenza e creazione artistica. Alle ore 17.00 in museo si aprirà la mostra con l’anteprima del video e, solo per questa giornata, sarà anche in streaming sul sito del MA*GA. L’opera sarà poi in mostra in loop fino all’appuntamento successivo.

La serie delle performance-lecture continuerà con le altre due proiezioni. A partire da sabato 28 ottobre fino al 10 novembre saranno svelate storie non ortodosse del denaro in una prospettiva socio-antropologica e poi da sabato 18 novembre al 3 dicembre si guarderà al denaro dal punto di vista della filosofia e dell’emancipazione femminile. In occasione dei tre eventi di presentazione sarà presente l’artista.

SABATO 7 OTTOBRE 2023

DICIANNOVESIMA GIORNATA DEL CONTEMPORANEO AMACI

VALENTINA VETTURI. La Matematica del Segreto e altre storie

Gallarate (VA), Museo MA*GA (via E. De Magri 1)

7 ottobre – 3 dicembre 2023

In occasione della Diciannovesima Giornata del Contemporaneo, l’ingresso al Museo e la visita alle altre mostre in corso – Il profilo dell’immagine. Arte e fotografia in Italia, FASHION REPORT: da ALFA a MISSONI e GianMarco Porru. Stazione Celeste -, sarà gratuito.

Museo MA*GA T +39 0331 706011; info@museomaga.it; www.museomaga.it