Varese a rischio penalizzazione: un mese di tempo per dimostrare di aver pagato De Paola

Il campionato non è ancora iniziato ma il Varese rischia già di perdere qualche punto. Causa di questa penalizzazione potrebbe essere legato a Luciano De Paola, che ha guidato la squadra da ottobre 2022 a febbraio 2023, quando fu esonerato dopo la sconfitta nello scontro diretto di Breno. Nella giornata di martedì 5 settembre il tribunale della Figc ha convocato un’udienza per definire la situazione legata ai pagamenti dovuti dalla società all’allenatore e al termine della quale ha chiesto alla società di dimostrare, entro un mese, l’effettivo avvenuto saldo economico.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare […] ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 settembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3618/32pf 23-24 GC/CAMS/ep dell’8 agosto 2023, depositato il 9 agosto 2023, nei confronti del sig. Stefano Amirante e della società ANR Città di Varese Srl (già SSDARL Città di Varese),

la seguente ORDINANZA

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, ordina alle parti deferite di depositare, entro il 30 settembre 2023, i documenti contabili attestanti i tempi e i modi dell’avvenuto pagamento delle somme spettanti al sig. Luciano De Paola di cui al lodo pronunciato in data 25 maggio 2023. Fissa la trattazione del procedimento all’udienza del 4 ottobre 2023, ore 11:45. Così deciso nella Camera di consiglio del 5 settembre 2023.

Durante l’udienza sembra che il club abbia portato una dichiarazione firmata da De Paola nella quale l’allenatore sottoscriveva di aver ricevuto la somma entro i 30 giorni. Il Tribunale Federale ha però chiesto maggiori verifiche riguardo alla modalità e alla data precisa. Sulla comunicazione ufficiale viene citato anche l’ex presidente Stefano Amirante, che però non è più in carica dal 18 giugno – il 19 fu presentato Paolo Girardi – e che quindi non dovrebbe essere più giudicato.