Varese Academy, festa ai Giardini Estensi per celebrare lo scudetto U17

All’alba della nuova stagione sportiva, la Varese Academy Pallacanestro “prende la rincorsa” celebrando il punto più alto della scorsa annata, lo scudetto Under 15 conquistato all’inizio di giugno sul campo di Pescara, nella finalissima contro il PGC Cantù.

La società del presidente Gianfranco Ponti ha organizzato un momento di festa nel cuore di Varese, i Giardini Estensi, nel pomeriggio di sabato 16 settembre tra le 14,30 e le 17.

Sarà l’occasione per applaudire la squadra di coach Gardini che per il secondo anno consecutivo ha portato in città un titolo italiano di basket giovanile: nel 2022 l’impresa era infatti riuscita alla formazione U17 allestita dall’Academy stessa in collaborazione con Pallacanestro Varese. Dopo la separazione tra le due realtà, il titolo ’23 è invece tutto di marca “pontiana”.

Accanto ai giovani tricolori (la maggior parte di loro quest’anno farà parte del gruppo under 17 come aveva spiegato il dt Fabio Colombo in QUESTO articolo) ci saranno anche le altre formazioni dell’Academy e alcuni ospiti. Tra essi attesi il sindaco Davide Galimberti, la dirigente dell’Istituto Casula Daverio e altri ancora, oltre agli sponsor Conforama, IGB Bressan e DM Multiservice.