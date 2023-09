Varese alle manovre d’Europa: la Itelyum sfida l’FMP Belgrado nei quarti di finale

A poco più di un mese dall’avvio del “cantiere”, la Pallacanestro Varese è pronta a disputare la prima partita ufficiale della stagione 2023-24, il quarto di finale del preliminare della Basketball Champions League contro i serbi dell’FMP Soccerbet Belgrado. Una gara (mercoledì 27, ore 15,3o italiane) tutta da inquadrare visto che si gioca in campo neutro “fuori portata” per molti tifosi (a Belek, sobborgo di Antalya, Turchia), all’inizio dell’annata e tra squadre profondamente rinnovate.

Insomma, non manca una buona percentuale aleatoria sull’andamento dell’incontro ma più in generale di tutto il torneo. Il tabellone non è per nulla semplice e mette in fila almeno sei squadre provenienti da campionati di alto-medio livello: uniche parziali eccezioni, i romeni di Oradea e gli olandesi di Den Bosch. Le altre sono due italiane (Varese, Brindisi), una francese (Cholet), una tedesca (Gottinga), una belga (Anversa) e appunto i serbi di Belgrado. Quindi ogni partita – si gioca ogni due giorni – sarà una battaglia, non la situazione più semplice per una squadra come la Itelyum (esordio del marchio di coppa sulle divise biancorosse) che ha una panchina sulla carta abbastanza corta.

Alla prima palla a due comunque, Varese vuole fare risultato: le “Pantere” di Belgrado sono una squadra tradizionalmente “serbatoio” per le corazzate della capitale serba. Il classico mix con tanta gioventù – e da quelle parti si tratta di giocatori già pronti a calcare il campo – qualche americano solido e una spruzzata di veterani. L’FMP del 38enne coach Nenad Stefanovic rispetto alla Itelyum è più avanti nella preparazione visto che ha già giocato tre volte nella Supercoppa della ABA League (la lega adriatica) e ha quindi già assaggiato il clima partita.

«Noi non vediamo l’ora» racconta però da Antalya Davide Moretti cui la società ha affidato il commento prepartita. «Ci sono sensazioni positive e dopo tutte queste settimane di allenament c’è una gran voglia di mettere sul campo tutto quello su cui abbiamo lavorato. È una partita che vale tanto sia per noi sia per la città di Varese: affrontiamo una squadra molto fisica e dovremo imporre i nostri ritmi per tutti i 40′ limitando quegli errori commessi nel precampionato».

Bojan Subotic

Sul piano tattico, in effetti, la gara è intrigante: Varese va di corsa, cerca di andare al tiro rapido e di aprire il campo usando Willie Cauley-Stein da centroboa a favore dei tiratori. In difesa però la Itelyum ha dei limiti su cui coach Bialaszewski ha lavorato durante le sedute a Gressoney: il primo obiettivo è di limitare quei black out che possono indirizzare altrove le partite. L’idea è chiara: reggere dietro, perché poi in attacco i biancorossi hanno qualità e armi per creare parziali anche larghi nel giro di pochi possessi. I serbi hanno un motore americano con due uomini che cercano – come il nostro Vinnie Shahid – di emergere dai campionati europei minori, ovvero Lamonte Turner e Jordan Walker, due pivot fisicati come il titolare Nate Watson e il suo cambio Mirko Pavicevic e un veterano serbo di grande solidità quale Bojan Subotic. Tornato in patria a 32 anni dopo una stagione ungherese, con un bagaglio d’esperienza costruito tra Stella Rossa, Buducnost e Bonn, tra le altre. Binocolo anche sull’ala Aleksa Stepanovic, altro talento serbo forse mai esploso del tutto.

COSI’ IN CAMPO FMP Soccerbet Belgrado: 0 Watson, 1 Zivanovic, 2 Turner, 4 Subotic, 5 Pavicevic, 7 Stepanovic, 9 Walker, 10 Saranovic, 11 Simovic, 12 Matovic, 19 Vukovic, 21 Asceric. All. Stefanovic.

Itelyum Varese: 0 Shahid, 2 Cauley-Stein, 6 Ulaneo, 8 Woldetensae, 10 Zhao, 11 Moretti, 13 Librizzi, 18 Virginio, 21 Hanlan, 22 McDermott, 24 Assui, 44 Brown. All. Bialaszewski.

