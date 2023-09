Varese City Run arriva alla sua terza edizione e trasforma il “Franco Ossola” in una cittadella dello sport

Torna per la terza edizione una delle gare podistiche più apprezzate, da atleti e spettatori, del Varesotto: la Varese City Run, manifestazione sportiva e di solidarietà.

Sono la Varese City Run – Half marathon, la Varese ten, la Family Run, la Varese City Cup, i tanti appuntamenti aperti a tutti, podisti, famiglie, giovani e bambini, che si terranno nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre. Il “Franco Ossola” di Masnago sarà adibito a campo centrale di tutta la manifestazione. Lo storico stadio varesino diventerà una vera e propria cittadella dello sport per tutto il weekend.

“City Run è una manifestazione sportiva ricca di tanti eventi collegati, che coinvolge un pubblico molto vasto – ha affermato il Sindaco di Varese Davide Galimberti – E’ molto bello poter presentare una manifestazione come questa, un evento che cresce costantemente, di edizione in edizione. Un punto positivo per la città dello sport. Anche io mi iscriverò”.

Presente anche Enzo Petrillo, Direttore Area Territoriale Varese di BCC Busto Garolfo e Buguggiate: “L’idea di City Run ci è piaciuta sin dall’inizio. Una manifestazione che unisce, coinvolge. Per una ‘banca che corre‘ come ci piace definire la nostra, questa non poteva che essere la miglior iniziativa da sponsorizzare. La nostra è una città a cui piace fare sport, per questo speriamo che anche le strutture migliorino pari passo con le iniziative come City Run”.

“La vita dell’assessora non è una passeggiata, ma io che ho a che fare con i bambini mi ritengo fortunata – ha poi affermato Rossella Dimaggio, Assessora ai Servizi Educativi – Abbiamo iniziato quasi per caso quattro anni fa con questo evento, nel senso che è stato per noi un salto nel vuoto: organizzare l’uscita di bambini di 4 o 5 anni per la città, 15 scuole comunali, 500 bambini, non è di certo facile. Ma l’approccio all’attività motoria per noi è fondamentale. Così sono nate le Punciniadi, che vi invito a seguire. I bambini preventivamente preparati dalle educatrici, parteciperanno a vere e proprie gare sportive, in una bella esperienza di gioco, di sport e di confronto”.

Come nelle edizioni passate, l’iscrizione alla Varese City Run contribuisce in maniera concreta a sostenere una delle realtà sociali della provincia di Varese, la Fondazione Renato Piatti. La Sport+, per ogni partecipante alle corse podistiche in programma per la giornata di domenica 8 ottobre, devolverà una parte della quota d’iscrizione al Charity partner che per il terzo anno consecutivo ha deciso di legare il proprio nome alla “Mezza” di Varese.

Presenti questa mattina, giovedì 14 settembre, alla presentazione dell’edizione della VCR 2023 anche Angelo De Mieri del Piede d’Oro e Maurizio Lorenzini, responsabile delle gare, il direttore ai Servizi alla persona di Fondazione Piatti Massimiliano Arosio e il responsabile della Raccolta Fondi di Fondazione Piatti Fabio Pasiani, che ha spiegato: “Chi partecipa si prende cura di sé, ma in questo senso il correre ci pone di fronte al pensiero di chi una mobilità completa non ce l’ha e deve essere supportato. Chi partecipa alla Varese City run potrà diventare campione di solidarietà, ma anche chi non correrà potrà partecipare con un contributo sul nostro sito”.

“Anche per lo Stadio ci stiamo dando da fare dal punto di vista impiantistico – ha poi affermato l’Assessore allo Sport Stefano Malerba – Questo evento, che sarà appunto ospitato al Franco Ossola, è la maniera migliore per dare un segnale positivo nel territorio. Stiamo lavorando sugli impianti e portiamo avanti un progetto che sta cambiando volto a questa città”.

Non solo sport, ma anche sostenibilità: il Gruppo NovaAuto, mobility partner, oltre a seguire le gare con auto ibride si occuperà dei punti ristoro lungo il percorso, che saranno tutti plastic free.

PROGRAMMA:

Venerdì 6 ottobre, dalle 9:30 – Saranno i bambini ad aprire la tre giorni della Varese City Run. 500 alunni delle scuole dell’infanzia della Città di Varese si ritroveranno allo Stadio di Masnago per dare vita alle Pulciniadi. Gare sportive, ma soprattutto voglia di stare insieme e divertimento caratterizzeranno l’intera mattinata che Sport+ ha voluto riproporre sulla scorta del grande successo ottenuto nelle precedenti edizioni.

I bambini saranno i protagonisti anche nel pomeriggio di venerdì, quando a “condurre” le competizioni dedicate ai più piccoli sarà direttamente la Fondazione Piatti con il progetto “Più veloci per l’autismo”: un mezzo per sensibilizzare bambini e ragazzi delle scuole su temi delicati come autismo.

Sabato 7 ottobre – Si parte con l’apertura del Villaggio VCR con gli stand delle associazioni sportive e degli sponsor della manifestazione e anche la possibilità di pranzare. Al village si potrà anche ritirare pettorale e pacco gara. E poi, per niente al mondo, si dovrà “cambiare canale”. Quella di sabato sarà la prima giornata della Varese City Cup, torneo di calcio Categoria Pulcini, con la partecipazione di società professionistiche quali: Pro Patria, Renate e altre. Il trofeo verrà poi assegnato la domenica con la disputa della finale in programma dopo le gare podistiche.

Domenica 8 ottobre – Chi potrà partecipare alle gare della domenica mattina? Tutti, grazie ai diversi format. Le prime gare saranno quelle competitive e si disputeranno su due distanze differenti. Ovvero: la Varese city run – Half marathon e la Varese ten sui 10 chilometri. Entrambe sono gare ufficiali Fidal oltre a essere, per questa edizione, una Tappa del Piede d’Oro. Per chi invece vuol vivere la corsa come un allenamento lungo il circuito cittadino libero da auto e mezzi a motori c’è la 10 chilometri non competitiva e chi ancora deciderà di mettersi in gioco anche con i propri figli più piccoli può partecipare alla Family run che si disputa su una lunghezza di 3 chilometri.