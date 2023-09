Varese in festa con la comunità salvadoregna

Si è svolta domenica 10 settembre la festa dell’indipendenza del popolo salvadoregno a Varese.

La manifestazione culturale si è tenuta dalle 10:00 alle 20:00 presso il Centro Sportivo Bernasconi situato in Via Vivirolo a Varese

L’evento ha avuto inizio con la sfilata folklorica a seguire l’atto solenne in presenza delle massime autorità diplomatiche e civili per commemorare la data storica del 15 settembre 1821, ricordata come il Grido dell’Indipendenza di El Salvador.

Dopo il momento di apertura ufficiale che si è tenuto alle ore 12,30 alla presenza del Consigliere Regionale Samuele Astuti e dell’assessore del Comune di Varese che ha patrocinato l’iniziativa Stefano Malerba, i Salvadoregni hanno condiviso con i visitatori la loro giornata di festa attraverso un ricco programma culturale. Durante tutta la giornata si sono svolti diversi interventi artistici di gruppi di danze folklorica, show musicali e poesia, che si sono esibiti nel corso della giornata, unitamente alle partite di calcio che hanno impegnato alcune formazioni giovanili delle diverse comunità presenti sul territorio varesino

Intorno a tutta la manifestazione erano a disposizione degli stand di gastronomia dove si è potuta degustare la ricca e variata gastronomia salvadoregna come “las Pupusas” y “tamales” grazie alla partecipazione dei ristoranti salvadoregni e latini presenti sul territorio. Inoltre erano presenti alcuni stand dove hanno trovato spazio Istituzioni, agenzia di viaggi e le associazioni varesine che collaborano con la comunità salvadoregna come la Rete Varese Senza Frontiere, Sanità di Frontiera, Sharazade – cultura e spettacolo senza frontiere, Gocce d’Amore Onlus, con altre associazioni e comunità lombarde.