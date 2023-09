Varese ko a Borgosesia, Cotta: “Dobbiamo capire che squadra siamo”. Moretti: “Giusta reazione”

BORGOSESIA – VARESE 1-0 | IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Salvo poco o niente: primo tempo sotto ritmo ma sembrava potessimo sbloccarla. Poi però le partite cambiano, nella ripresa si è giocato sulle seconde palle e noi ne abbiamo prese poche. Su una palla lunga a difesa schierata abbiamo preso gol commettendo un errore. Penso che bisogna fare i complimenti al Borgosesia ma noi dobbiamo fare una riflessione per capire chi siamo perché giocare di fioretto fa diventare tutto difficile. Sono un po’ preoccupato perché in gara facciamo fatica. Giù il testone, domani ho convocato allenamento che non c’era e vediamo come intervenire per cambiare atteggiamento e qualcosa anche per la manovra, che se non è fluida fa diventare tutto difficile. Ora ci aspetta un grande impegno, ma sulla carta nel calcio non conta nulla, serve la mentalità giusta.

SIMONE MORETTI (Allenatore Borgosesia): Da quando siamo andati in vantaggio non abbiamo rischiato nulla e i miei ragazzi sono stati bravi, arrivando spesso prima sulle seconde palle. Alla fine siamo andati forse più vicini noi al raddoppio che non il Varese al pari. Conoscono il mio gruppo, sono dei bravi ragazzi, ma quando arrivi da una sconfitta per 4-0, anche se la prestazione non era stata così male, viene la tremarella. Durante la partita abbiamo però avuto la forza di giocare, rischiando qualcosa ma mettendo in pratica le cose che proviamo. È stata la reazione che mi aspettavo.

NICCOLO’ COTTARELLI (Difensore Varese): Dobbiamo essere più attenti, non possiamo subire gol così facilmente. Davanti abbiamo combinato poco, un po’ per sfortuna e un po’ per mancanza d lucidità. Dobbiamo concretizzare meglio davanti e fare meglio dietro.