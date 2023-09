Varese si Illumina d’oro per la sensibilizzazione sul cancro pediatrico

La città di Varese si unisce alla campagna nazionale “Accendi d’oro accendi la speranza” per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cancro pediatrico, un’iniziativa promossa dalla Fiagop (Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica onlus), di cui la Fondazione Giacomo Ascoli fa parte.

Dal 23 al 30 settembre, la facciata di Palazzo Estense sarà illuminata d’oro, diventando un simbolo tangibile di sostegno a questa causa. Questo gesto vuole richiamare l’attenzione sul mese internazionale di sensibilizzazione sul cancro infantile, che cade a settembre.

Ma le iniziative della Fondazione Giacomo Ascoli non si limitano all’illuminazione di Palazzo Estense. Durante questa settimana, saranno distribuiti Fiocchi d’oro da tatuare sulle braccia, noti come “gold ribbon”. Chi li indossa manifesta apertamente il suo supporto al coraggio, alla forza e alla resilienza dei bambini e degli adolescenti che combattono il cancro, così come alle loro famiglie.

La distribuzione dei Fiocchi d’oro avverrà anche presso il Day Center oncoematologico pediatrico dell’Ospedale di Varese, tra il personale sanitario, i bambini in cura e le loro famiglie, così come tra i volontari della Fondazione che sono sempre presenti per sostenere i giovani pazienti e le loro famiglie.

Un altro importante aspetto dell’iniziativa è l’educazione. La Fondazione Giacomo Ascoli lavora a stretto contatto con le scuole per organizzare incontri informativi con gli studenti, affrontando temi come la prevenzione del cancro, la sua natura e le modalità di cura. Questo sforzo mira a eliminare la paura di affrontare queste tematiche e a fornire ai giovani informazioni chiare e rassicuranti.

Infine, la Fondazione Giacomo Ascoli ha collaborato con Asst Sette Laghi, l’Università dell’Insubria e l’Ats Insubria per organizzare un convegno che si terrà il 28 settembre, dal titolo “L’oncoematologia pediatrica di Varese: una realtà territoriale sempre in progress”. Questo evento permetterà di condividere con medici e cittadini i progressi di alta qualità nel trattamento del cancro pediatrico offerti dall’Oncoematologia pediatrica di Varese.

Nel prossimo anno, verranno attivate tre nuove camere protette, progettate e cofinanziate dalla Fondazione. Questo permetterà ai pazienti pediatrici immunodepressi di ricevere cure di eccellenza vicino a casa, garantendo loro un trattamento di livello paragonabile a quello dei centri specializzati più distanti con cui la struttura varesina collabora.