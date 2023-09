Varesina – Varese: per la Coppa Italia un appetitoso antipasto di campionato

Primo turno di Coppa Italia di Serie D e subito una sfida di buon interesse a Venegono Superiore, dove domenica 3 settembre la Varesina ospiterà il Città di Varese. Esordio ufficiale stagionale per le fenici, mentre per i biancorossi sarà il secondo appuntamento dopo la vittoria contro la Vogherese.

Sarà l’unico faccia a faccia tra le due formazioni per questa annata, che le vedrà divise in gironi differenti nel corso del campionato (leggi qui). Ma quello che andrà in scena al Varesina Stadium sarà, oltre che una sfida sentita, anche un succulente antipasto di campionato, che inizierà tra sette giorni, in attesa che venga stilato il calendario.

In casa Varesina a presentare la sfida è stato il tecnico Marco Spilli: «Sarà per noi un campionato diverso dall’anno scorso. Ho visto sprazzi interessanti, dobbiamo trovare un equilibrio e lavoriamo perché questo processo accada il più velocemente possibile. Questa gara per noi cade a fagiolo perché la voglia della prima gara più il derby con il Varese porterà l’attenzione a livelli massimi. Abbiamo visto alcune cose del Varese, ma siamo concentrati sul nostro processo di crescita e non vogliamo pensare all’avversario. Sarà importante a livello caratteriale, con la voglia di far risultato».

Dall’altra parte è l’allenatore Corrado Cotta ad anticipare la sfida: «Mi aspetto conferme e una crescita tecnica e tattica rispetto all’anno scorso. Credo che la gara sarà una bella battaglia, non perché contro la Varesina, ma perché sarà difficile contro un avversario molto motivato. Sappiamo che sarà una partita da dento o fuori e andremo ad affrontarla consapevoli che il passaggio del turno ci interessa. Rispetto a settimana scorsa cercheremo di essere più ordinati e di non lasciare ripartenze anche perché hanno un organico più importante rispetto alla Vogherese. Non arriviamo tesi alla partita, ho tante scelte e cambierò anche qualcosa per dare a qualcuno dei minuti in più in campo».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog offerto da Confident e Finazzi Serramenti (GUARDA QUI). Nella diretta, dove verrà raccontata la cronaca dell’incontro azione per azione, potrete trovare tutte le notizie del pre-partita e a seguire foto, pagelle, racconto e voci dei protagonisti. Potrete interagire in tempo reale commentando o con l’hashtag #DirettaVn sui social.