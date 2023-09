Varesina – Varese, Spilli: “Siamo all’inizio di un percorso ; Cotta: “Dispiaciuto”

COPPA ITALIA SERIE D | VARESINA – VARESE 2-0, LE VOCI

MARCO SPILLI (Allenatore Varesina): «Quello che mi interessava erano i miglioramenti a livello di equilibrio e a sprazzi l’abbiamo fatto. Non abbiamo preso gol, cosa che invece ci era sempre capitata in precampionato. C’è da lavorare perché se ci illudiamo che questa partita ci possa dare qualcosa faremmo un errore grave. Questa gara deve essere l’inizio di un percorso al quale andranno aggiunti dei miglioramenti in situazioni più complicate. Partiamo con il bicchiere mezzo pieno ma non ci facciamo illusioni. Due calci piazzati hanno fatto la differenza, abbiamo Guidetti che calcia benissimo e sarà utile anche durante il campionato. Nel secondo tempo abbiamo lasciato più palleggio al Varese ma senza concedere occasioni».

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): «Pensavo che fossimo più pronti e invece non siamo andati benissimo, soprattutto sulle seconde palle e sulla capacità di accorciare. Poca lucidità nella costruzione e nella finalizzazione. Sono dispiaciuto perché avrei voluto passare il turno e da martedì ripartiremo pensando agli errori fatti. Non sono preoccupato, siamo all’inizio, pensavo di lavorare di meno in prospettiva futura e invece dovremo fare tanto.

FERDINANDO VITOFRANCESCO (Capitano Varese): «Non siamo stati attenti nei particolari. È stata una partita equilibrata, sotto controllo. Abbiamo preso un gol rocambolesco, abbiamo sofferto i contropiede. Abbiamo pagato un po’ sotto il livello fisico per struttura ma non come intensità. Faccio un ruolo che mi permette di essere al centro del gioco e quindi i compagni si appoggiano molto su di me. Rispetto alla partita scorsa è un passo indietro, cercheremo di capire dove abbiamo sbagliato. Bisogna essere più rapidi di pensiero. Il Girone A è difficile, non lo conosco molto bene però ogni raggruppamento ha le sue difficoltà e lo affronteremo nel migliore dei m