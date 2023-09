Varesini sul podio ai Campionati del Mondo di Corsa in Montagna e Trail in Portogallo

Venerdì 15 settembre nell’isola di Madeira in Portogallo si sono svolti i Campionati del Mondo di Corsa in Montagna, dedicati alla categoria Master. Con un percorso di 9km e un dislivello di 800metri, la compagine varesina si è presentata composta da ben 10 atleti, tra cui 8 dell’Altletica 3V, che ha conquistato il secondo posto come società più numerosa di Italia presente all’evento.

Nella prima partenza, Ombretta Bellorini dell’Atletica 3V si è distinta posizionandosi al 15° posto, mentre nella seconda partenza, nella categoria M55, Gianluca Dal Bosco ha raggiunto il nono posto. La categoria M65 ha poi visto Contini al settimo posto e Vittorio Ciresa all’ottavo, mentre Ferrari è giunto al 20° posto e Mumaretto al 24°. Grande l’impresa di Ciresa e Contini che sono riusciti ad entrare in squadra nazionale arrivando così a conquistare la medaglia d’argento.

Nella terza partenza, dedicata alle donne, ad emergere sono state Cristina Guzzi dell’Atletica San Marco con un quarto posto nella categoria F50, e Cecilia Zappia dell’Atletica 3V, giunta al 15° posto nella categoria F40. Nell’ultima partenza, nella categoria M50, Marcozzi dell’Atletica 3V si è invece posizionato al 22° posto.

Domenica 17 settembre, sempre nell’isola di Madeira, si sono invece svolti i Campionati del Mondo di Trail su una distanza di 32 km con un dislivello di 1800 metri.

Impegnati in questa prova tre varesini: Carmine Gallo, costretto al ritiro al 18º chilometro, Marcozzi nella categoria M50, sempre dell’Atletica 3V, che ha raggiunto la 23ª posizione, e Ciresa Vittorio nella categoria M65, che ha conseguito un eccezionale quinto posto assoluto e ha portato a casa la medaglia di bronzo a livello nazionale. Bella anche la prestazione dell’atleta del Gruppo Cermuschese Aurelio Moscato, che ha conquistato il titolo mondiale nella categoria M70.

Insomma, un bilancio straordinario per l’Atletica 3V che in questi mondiali in Portogallo porta a casa un bottino di ben quattro medaglie: 3 d’argento e 1 di bronzo.