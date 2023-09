Vedano Olona in festa per la patronale di San Maurizio, il nuovo parroco e il Palio

Si prepara un lungo e intenso fine settimana a Vedano Olona, dove in occasione della festa patronale di San Maurizio da questa sera a domenica Comune, parrocchia e il Comitato del Palio, in collaborazione con le associazioni del paese propongono un ricchissimo programma di eventi.

Si inizia questa sera, mercoledì 20 settembre, con un appuntamento ormai entrato nella tradizione civica del paese: alle 21 in Sala consiliare il sindaco Cristiano Citterio e il nuovo parroco don Gianluca Tognon daranno il benvenuto ai nuovi residenti.

Venerdì 22 settembre alla mattina alle 8,30 e alle 10,30 (soprattutto per bambini e ragazzi) messe solenni in occasione della celebrazione del patrono. Alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Maurizio concerto d’organo con il M° Eugenio Maria Fagiani, inserito nella programmazione della rassegna “Antichi organi”.

Sabato 23 settembre si apre con le prove finali del Palio 2023, che avranno inizio alle 9. Dalle 10 si rinnova la tradizion e del “pan giòlt” , il pane di farina di mais cotto nell’antico forno del paese, riacceso per l’occasione dalla Pro loco. La vendita del pane proseguirà fino alle 17, anche in caso di pioggia. Dalle 16 alle 21 pesca di beneficienza e alle 19,30 in piazza San maurizio bancarelle e hobbysti, con aperitivo offerto dalla Pro loco. La giornata di sabato si chiude con al riconsegna del palio e il saluto del sindaco e del parroco alle 21, cui seguirà alle 21,15 in oratorio lo spettacolo musicale del gruppo “The Cadregas” che proporrà il suo “Minestrun lumbard”, uno spettacolo di musica popolare lombarda. Ingresso libero.

Domenica 24 settembre nelle vie del paese ci sarà il tradizionale allestimento dei portoni fioriti, con gli addobbi curati dai rioni, le bancarelle e le vetrine a tema, che quest’anno saranno i “Favolosi Anni ’50”. Non mancheranno le bancarelle degli hobbysti e delle associazioni, la pesca di beneficienza e tanti momenti di animazione per i bambini. Al forno di via Mazzini proseguirà la vendita del pane giuallo, mentre in piazza della chiesa si troverà il pane di San Maurizio, un dolce speciale che viene sfornato per la festa patronale.

Alle 9,30 l’ingresso ufficiale del nuovo parroco don Gianluca Tognon, con corteo accompagnato dalla Filarmonica Ponchielli. Alle 10,30 la messa solenne in chiesa parrocchiale, con la presenza del vicario episcopale di Varese don Franco Gallivanone e la cerimonia dell’accensione del “faro del martirio”.

Alle 15, dalla piazza della chiesa, partenza della sfilata dei rioni lungo via Matteotti, con la musica della Filarmonica Ponchielli. Alle 17 la premiazione del Palio 2023. La festa si chiude alle 20,30 con la processione per le vie del paese con la banda e la statua del Santo portata dagli Alpini.

Durante la festa saranno in funzione punti ristoro e speciali menù a cura dei negozi e delle associazioni.

