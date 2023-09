Via alla festa patronale di Schianno, in oratorio giochi, incontri e buon cibo

Prende il via oggi, lunedì 11 settembre, la Festa Patronale dell’Addolorata a Schianno.

Mobilitato l’esercito dei ragazzi dell’oratorio, che si prodigherà perché tutto funzioni al meglio. Ricco il programma della settimana. S’inizia con un buon fritto misto da gustare tifando la squadra del cuore, impegnata nei quarti di finale del Torneo di calcio a 7, arrivato ormai alla sua nona edizione, 3^ memorial per Diego Cendaroni – Avis Gazzada Schianno.

Martedì 12 condivisione di gioia con i racconti dei ragazzi tornati da Lisbona dove hanno vissuto una splendida Giornata Mondiale della Gioventù, incontrando Papa Francesco e milioni di ragazzi provenienti da tutto il mondo.

Al termine dolce conclusione insieme.

Mercoledì 13 sport e cucina si ritrovano: serata piadine e crescioni e semifinali del torneo di calcio a 7.

In chiesa SS. Cosma e Damiano “Gazzada Schianno un secolo fa…” a seguire ricordo di Teresita Dalla Gasperina.

Giovedì 14 Cortili e Sapori per le vie del paese! Una serata all’insegna della buona cucina: polenta con zola e bruscitt, trippa, gnocchi alla sorrentina, pizzoccheri, panzerotti, griglieria, aperitivi, gnocco fritto con salumi, dolci e tanto altro.

Immancabile anche l’intrattenimento: musica dal vivo, gonfiabili, baby dance e giochi per bambini, esposizioni di moto ed auto d’epoca.

In chiesa SS. Cosma e Damiano concerto “Accademia Ensemble” offerto dalla ProLoco.

Venerdì 15 si torna indietro di qualche anno con la Serat anni 60-70 grazie al grande ritorno con musica dal vivo della TPS Band a partire dalle ore 21.00

Stand gastronomico aperto con griglieria, panini… ma soprattutto speciale fantasia di primi piatti: risotti, lasagne, tagliatelle al ragù ed cacio e pepe.

E poi dopo tanti anni torna anche la tanto richiesta caccia al tesoro in auto a partire dalle ore 21.15

Sabato 16 ritorna tradizionale appuntamento con Schianno Food “angoli di specialità e gusto” in oratorio: hamburger, hotdog, fantasia di fritti, arrosticini, spatzle, pulled pork, costine, meringata, lacrima, profiterole e tanto altro. A seguire il grande gioco del Cervellone

Novità di quest’anno la 1^ corsa serale di Schianno: gara podistica e camminata non competitiva aperta a tutti, grandi e piccini. A partire dalle ore 17.30.

In tutte queste serate è sempre attiva la modalità asporto.

E’ consigliata la prenotazione per permettere agli organizzatori di gestire al meglio le serate. Per prenotare o avere info contattare Martina 351 9706509 o Moreno 347 4749668

Per la caccia al tesoro iscrizioni a Lorenzo contattando il 346 7470422

Domenica 17, giorno principale della nostra Festa, con Santa Messa solenne e professione di fede dei ragazzi di terza media, grande pranzo insieme, al pomeriggio giochi e intrattenimenti per grandi e piccini e alle ore ore 20.15 processione per le vie del paese con la statua della Madonna Addolorata e a seguire Tombolata e stand gastronomico in oratorio.

Lunedi 18, Messa al cimitero e finali del torneo di calcio a 7. Premiazioni e spaghettata conclusiva.

Per tutta la durata della festa sarà attiva la pesca di beneficenza

Da giovedì a domenica gonfiabili per bambini