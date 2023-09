Via la vecchia casa abbandonata, si “allarga” la nuova piazza di Peveranza

A Peveranza si prepara l’ultimo intervento per la sistemazione di piazza Bertani, nuovo centro di socialità della frazione di Cairate: «C’è il via libera della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia, dopo il parere della Soprintendenza dice Anna Pugliese, sindaca di Cairate – per l’abbattimento dell’edificio di proprietà del Comune» che appunto era stato preventivamente acquisito, situato in piazza Agostino Bertani a Peveranza vicino alla Casa del Gioco, spazio per bambini inaugurato lo scorso 15 gennaio 2023.

«La Commissione Regionale ha infatti valutato favorevolmente il parere tecnico della Soprintendenza, che ha escluso l’esistenza di un vincolo storico-artistico dell’edificio situato nella piazza, che è quindi privo di un interesse culturale. L’edificio potrà quindi essere demolito, così da concludere il progetto di valorizzazione del centro storico, con l’ampliamento della piazza e la creazione di alcuni parcheggi» continua Pugliese.

Da ultimo, c’è anche un altro aspetto: la demolizione del vecchio fabbricato «consentirà anche una maggiore sicurezza dell’attuale viabilità nonché un allargamento della strada: la via Bertani è una via stretta a doppio senso e proprio a causa del fabbricato oggetto della demolizione c’è un restringimento della careggiata in prossimità della curva che comporta una completa assenza di visibilità».