Villa Truffini ospita la 22esima edizione della Stagione musicale di Tradate

Villa Truffini si prepara ad accogliere la 22esima edizione della Stagione musicale di Tradate, organizzata dall’associazione Più che suono con il patrocinio del Comune di Tradate e il contributo della Fondazione comunitaria del Varesotto.

Il ciclo di quattro concerti, tutti ad ingresso libero e gratuito, prenderà il via sabato 30 settembre alle 21, con Luca Lucini alla chitarra e Matteo Falloni al pianoforte con un bel programma che va dalle Sei danze spagnole di Enrique Granados a brani di Isaac Albéniz da “Espagna op. 165”, passando per alcune composizioni firmate dallo stesso Matteo Falloni.

Molto interessanti i due artisti che apriranno la stagione musicale.

Luca Lucini studia chitarra classica dall’età di otto anni. Diplomato al Conservatorio di Padova con il M° Sergio Bertasio, ha vinto diversi concorsi, e suona sia come solista che in formazioni cameristiche. Si è esibito sia in Europa che in Asia suonando in prestigiose rassegne concertistiche come il Maggio Musicale Fiorentino, la stagione cameristica 2005-2006 della Tokyo City Philarmonica Orchestra, i Weekend Mozartiani di Ravello e il Festival de Radio France et Montpellier. Insieme al bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi, forma il duo “el tan(g)o”. Direttore artistico della rassegna “Pomeriggi musicali di Salò” e dei Corsi di alto perfezionamento di Tignale, insegna al Conservatorio Statale di Trento. Suona una chitarra del liutaio catanese Antonino Scandurra.

Pianista e compositore, Matteo Falloni ha studiato al Conservatorio di Brescia, diplomandosi in pianoforte con Giacomo Puritani e in composizione con Giancarlo Facchinetti, perfezionandosi poi nel repertorio cameristico alla Scuola internazionale di musica da camera del trio di Trieste. Premiato in numerosi concorsi di musica da camera svolge attività cameristica collaborando stabilmente con musicisti di chiara fama, quali Marco Zoni (I flauto solista del Teatro alla Scala di Milano) e Enrico Maria Baroni (I clarinetto solista dell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai).

Sue opere sono state eseguite in Italia e in tutto il mondo da grandi artisti. Pubblica per Eufonia e Kelidon ed è responsabile organizzativo dell’associazione MuSa – Musica Salò. Ha inoltre ricoperto la cattedra di teoria ritmica e percezione musicale in diversi Conservatori e attualmente insegna Teoria musicale al Conservatorio di Vicenza.

Qui il programma completo della 22esima Stagione musicale di Tradate.