Viola la sorveglianza speciale: pregiudicato arrestato a Cannobio dai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Cannobio nella giornata di mercoledì hanno tratto in arresto un noto pregiudicato sorpreso in quel centro in violazione agli obblighi imposti dalla Sorveglianza Speciale emessa a suo carico dal Tribunale di Torino. Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Cannobio nel transitare lungo uno dei principali viali del centro cittadino notava un noto pregiudicato, residente a Verbania, che gli stessi carabinieri avevano già arrestato poco più di una settimana fa, poiché sottoposto alla sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nella città di residenza. Il tempo di fare inversione di marcia e il giovane 25/enne, che era in compagnia di una altra persona, si era dileguato.

I militari hanno quindi effettuato alcuni controlli nelle vie limitrofe, rintracciando i due poco distanti dal primo avvistamento ed appurando che effettivamente si trattava dello stesso soggetto gravato dall’obbligo di soggiorno in Verbania, imposto dalla misura della sorveglianza speciale. Condotto in caserma il giovane è stato quindi arrestato di nuovo e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo fissato per la data odierna.