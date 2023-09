“Vittoria di squadra” dà il via a Busto Arsizio agli incontri “La buona lettura”

Mercoledì 28 settembre alle 18 prenderà il via il ciclo di incontri “La buona lettura” presso la Coop Busto Arsizio di viale Duca d’Aosta: una serie di tre presentazioni accompagnate da un aperitivo offerto dal FiorFood Cafè.

Il primo appuntamento è con Sarah Pellizzari Rabolini, che presenterà il suo libro “Vittoria di squadra”, edito da Alta Leggibilità. I successivi incontri sono in calendario per il 19 ottobre con Federica Brunini (“La Regina mi ha detto”) e il 23 novembre con Marco Linari (“L’inchiostro non sporca”).