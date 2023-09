Viva i nonni, il 2 ottobre è la loro festa: tutti gli eventi in provincia

In Italia, la Festa dei Nonni viene celebrata ogni anno il 2 ottobre. La giornata è volta a celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale. Inoltre, è un giorno per rinforzare il legame tra le generazioni. Per questo motivo, infatti, regioni, province e comuni sono invitati a organizzare eventi e iniziative volti a valorizzare il ruolo dei nonni.

La festa ha origini abbastanza recenti, infatti venne istituita il 31 luglio 2005 dal Parlamento italiano. Pur non essendo una festa religiosa, il 2 ottobre è il giorno in cui la Chiesa Cattolica onora gli angeli custodi. È una festa diffusa solo in alcune aree del mondo e non è festeggiata nella stessa data.

La festa dei nonni ha lo scopo di valorizzare il ruolo dei nonni, soprattutto agli occhi delle giovani generazioni. Oltre ad essere una grande occasione di festa, è anche una giornata di profonda riflessione sulle responsabilità dell’adulto nel sostegno dello sviluppo nei giovani di oggi.

Questi gli eventi in programma in provincia di Varese

A Cardano al Campo, domenica 1 ottobre 2023 dalle ore 17, una serata dedicata ai nonni tra letture di poesie e accompagnamento musicale a cura della Filarmonica “Junior Allievi”. L’evento si terrà presso la Sala Consiliare Sandro Pertini in via Verdi 2. L’ingresso sarà gratuito.

A Vedano Olona, domenica 1 ottobre 2023, in onore della Festa dei Nonni, si terrà il Galà di auto e moto storiche, con premiazione finale alle 16.30. Nel pomeriggio, alle ore 14, presso Villa Spech, ci sarà

l’animazione per bambini con: bolle di sapone, merenda e molto altro.

Ad Azzate, invece, il momento di festa sarà il 3 ottobre. L’evento, organizzato dal Comune, si terrà nel centro socio ricreativo alle ore 14.30. Prenderanno parte all’evento i bimbi di prima elementare.

MILANO

Lunedì 2 ottobre, a partire dalle ore 14, è prevista un’apertura straordinaria del 39° Piano Belvedere di Palazzo Lombardia. La salita al Belvedere, completamente gratuita previa prenotazione, consentirà a nonni e nipoti di ammirare, a 161 metri di altezza, il panorama della città dall’alto, una vista mozzafiato dello skyline di Milano per scorgere monumenti, edifici storici e punti strategici.

Domenica 1 ottobre, dalle 10 alle 18, Palazzo Pirelli apre le porte per un’intera giornata di festeggiamenti dedicata alle famiglie. Una Festa dei Nonni che vedrà diversi momenti di animazione e intrattenimento, cominciando dall’esposizione interattiva de “I giochi di Perri”. A partire dalle 10 al Belvedere Jannacci nonni e nipoti potranno sfidarsi in appassionate gare di abilità con i giochi del passato, ricostruiti fedelmente in legno.

Divertimento e animazione proseguono con il trucca bimbi di “Tania Sartini” dalle 14 all’Auditorium Gaber, dove dalle ore 16 si potrà assistere anche al concerto di musica pop del “Woodrose Duet”. La giornata si concluderà alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30): l’ingresso è libero e gratuito.