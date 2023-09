Volontari cercasi: “Chi ci aiuta a verniciare la cancellata dell’asilo?”

«Pro loco Gornate ha bisogno di te!

La cancellata dell’Asilo infantile Irene e Luigi Grigioni necessita di una riverniciata!!

Cerchiamo 2 persone volenterose che nelle giornate di sabato 23 settembre o sabato 30 settembre si rendano disponibili per trattare il ferro e riverniciare la cancellata».

Un post sulla pagina Facebook dell’associazione cittadina che chiama a raccolta la comunità intorno all’asilo e ai suoi piccoli alunni. La necessità di pensare alla manutenzione e all’abbellimento della cancellata hanno spinto i volontari a cercare una mano in paese.

«Alcuni dei volontari della Pro loco si dedicheranno a questa attività e, per non fare tutto da soli, stanno cercando un aiuto fra i nostri concittadini, così da poter fare tutti insieme questo lavoro. Speriamo qualcuno risponda al nostro annuncio» confida la presidente dell’associazione Laura Cazzani.

La dimostrazione di come le nostre Pro loco non si occupino solo di organizzare feste e momenti di spensieratezza – pur se importanti – ma guardino anche con concretezza e disponibilità ai bisogni della comunità.

Come si suol dire “L’unione fa la forza“: un lavoro impegnativo e noioso potrà sicuramente diventare più veloce e piacevole se saranno in tanti a rispondere all’appello. Inoltre è facile pensare che tutti i volontari riceveranno – come “pagamento” per il loro impegno – la gratitudine dei piccoli alunni e magari anche un bel disegno colorato.

Se interessati e disponibili a dare una mano è possibile scrivere al 393/8426156.