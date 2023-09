Vuoi diventare volontario? Il Cva di Angera presenta i nuovi corsi di formazione

Con l’arrivo di settembre il Corpo Volontari Ambulanza di Angera è pronto a ripartire con le attività didattiche. Gli istruttori riprenderanno con il consueto corso di disostruzione pediatrica mensile rivolto alla popolazione che si svolgerà sabato 9 settembre alle 8:30 e in seconda sessione alle 10:30 presso la sede di via Fontana Mora, 24.

Dato il numero di posti limitati in ogni sessione è necessaria l’iscrizione obbligatoria sul sito www.cva-angera.it nella sezione eventi. L’offerta formativa proseguirà con la presentazione dei nuovi corsi destinati a chi vuol diventare addetto al trasporto sanitario (Corso TS), soccorritore esecutore AREU (SE) o, per chi preferisce attività più semplici, centralinista/operatore radio. La serata di presentazione sarà lunedì 11 settembre alle ore 20:45 presso la sede di Sesto Calende in via Fontana Mora, 24. La serata verrà replicata anche giovedì 14 settembre sempre all e 20.45, per chi non fosse disponibile a presenziare alla prima data. “Anche se la nostra associazione è composta da oltre 200 volontari a cui sono affiancati 15 dipendenti, la richiesta di servizi non urgenti (dimissioni, trasferimenti, trasporto per visite specialistiche in ambulanza o semplicemente con veicoli trasporto disabili e di assistenza alle manifestazione) è sempre maggiore. Da qui la possibilità di aiutarci e di aiutare la popolazione diventando nostri volontari” Queste le parole di Gianluigi Conterio, presidente dell’associazione angerese.

“Vi invitiamo a partecipare alla serata di presentazione non solo per illustrarvi i corsi ma anche per darci modo di presentare e di illustrare quanto realmente il CVA fa per il territorio e la sua popolazione”. “I programmi formativi seguono gli standard AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) e permettono di essere formati per diventare addetti al Trasporto Sanitario e poter svolgere tutti i servizi non urgenti menzionati dal nostro Presidente.” Spiega il referente della formazione Federico Boscolo.

“In più, chi intende proseguire, potrà seguire il corso per diventare Soccorritore Esecutore AREU e salire sulle ambulanze di emergenza per soccorrere chi è vittima di un incidente o colto da malore. Fare il volontario del soccorso è un impegno gestibile da chiunque, basta aver buona volontà e donare un po’ del proprio tempo libero al prossimo. Questa attività la porto avanti dal lontano 1998…” Il mese si concluderà con il Word Heart Day 2023 che cade venerdì 29 settembre e durante il weekend i volontari saranno presenti presso il lungofiume di Sesto Calende al mattino (8:30-12:30) e sul lungolago di Angera al pomeriggio (14:30-18:30). Domenica 1 ottobre, invece saranno presenti per la presentazione del progetto DAE facile per sensibilizzare la popolazione sull’uso del defibrillatore, apparecchio che viene utilizzato durante le manovre di rianimazione cardiopolmonare e che potrebbe aiutare a salvare le 60.000 vittime che ogni anno causa l’arresto cardiaco. Ricordiamo infine che l’associazione Angerese quest’anno spegne 46 candeline.