“Wish you were here”: l’abbraccio commosso del liceo Ferraris a Christian e Chiara

C’era l’intera classe, la ex VF, c’erano i docenti, gli amici di scuola, il personale e il dirigente Marco Zago. Sul campo esterno di basket, dopo la fine delle lezioni, Don Giuseppe Cadonà, ex studente del liceo scientifico, ha incontrato la comunità del liceo Ferraris di Varese per rielaborare il lutto della perdita di Chistian e Chiara, i due fidanzati ed ex compagni che proprio nel giugno scorso avevano superato l’esame di maturità scientifica.

Dare un senso a un dolore così sordo non è stato facile e don Giuseppe si è ispirato alle letture di oggi, lunedì 25, giorno in cui si ricorda la figura di Sant’Anatàlo, primo vescovo della Chiesa ambrosiana, scelto da Simon Pietro come roccia per edificare la storia della nuova comunità.

E l’immagine della roccia è servita a Don Giuseppe per invitare i presenti a non focalizzarsi sul perchè ma su “per chi” incanalare l’affetto che univa ciascuno dei presenti alle due giovani vittime: “ Un’idea, un progetto, un gesto, qualsiasi cosa dia valore al vostro incontro con Christian e Chiara».

Il sole splendeva su una comunità che si è ritrovata, per la prima volta, a condividere lo sgomento e la rabbia per una morte ingiusta. Nelle parole di chi ha voluto ricordare i ragazzi e nelle canzoni intonate è emersa ricorrente la preghiera di poterli sentire sempre accanto, poter continuare a percepire quell’amore così intenso e la gioia di vivere contagiosa che riuscivano a trasmettere.

Le note dei Pink Floyd di Wish You Were Here hanno concluso l’intensa cerimonia. “Christian e Chiara vorremo che foste qui”