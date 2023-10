15 anni di di aiuti con la Mensa del Padre Nostro, la festa a Castellanza

Una festa con i castellanzesi per festeggiare i 15 anni della Mensa del Padre Nostro. In tanti erano presenti lo scorso sabato, 21 ottobre, nella sede di via Bettinelli per condividere un traguardo importante, raggiunto grazie all’impegno di oltre 60 volontari e al sostegno di tante realtà del territorio.

Una avventura, come l’ha chiamata il vulcanico presidente Adriano Broglia, iniziata nel 2008: «Su spinta della Caritas io e l’amico Giovanni Ramolini, insieme alla sua dolce metà, abbiamo iniziato a ritirare in una scuola di Busto i pranzi pronti avanzati dai bimbi, la frutta e il pane; abbiamo iniziato aiutando 10 nuclei familiari, ma con il passaparola in un attimo i numeri sono aumentati». Con il tempo sono stati coinvolti i supermercati del territorio, dai quali proviene gran parte del cibo donato (un’altra quantità consistente arriva dal Banco Alimentare), e oggi l’associazione può contare su un gruppo di 244 famiglie solidali che aiutano non appena c’è un bisogno.

Presente alla festa, Fabio Colombo, dirigente del Il Gigante, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con Onlus e associazioni per per poter arginare lo spreco. Una battaglia che sta portando avanti l’onorevole di Fagnano Olona Maria Chiara Gadda, promotrice della legge anti-spreco: «La vostra realtà – ha detto Gadda ai presenti – siete parte di un progetto più grande che è nato nel nostro Paese. Ciascuno di noi può essere artefice del cambiamento: la vostra storia dimostra che oltre alle leggi servono iniziative che nascono dal cuore e dalla buona volontà». Al compleanno della Mensa del Padre Nostro era presente anche il sindaco Mirella Cerini, don Federico Papini e don Gianni Giudici e don Giuseppe Marinoni.

Al termine dell’evento sono state consegnate targhe di ringraziamento a chi negli anni ha aiutato l’associazione: Fabio Colombo de Il Gigante, Angela Guadagno di Metro Italia, Fulvio Porta di Ristotrend, Giuseppe Salmoiraghi a nome di Coop, Orietta Saporiti di Compass e Emanuele Lanzarotti di Tigros.