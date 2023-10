Il “Grande carro” al cineforum delle Arti di Gallarate

Al cineforum delle Arti a Gallarate, in proiezione pomeridiana e serale, questo giovedì è in programma il film “Il grande carro”, del regista francese Philippe Garrel, padre di Louis, anche lui nel film assieme alle sue sorelle. Presentato in prima mondiale alla Berlinale lo scorso febbraio, è valso a Garrel l’Orso d’argento per la miglior regia.

Il Grande Carro è una costellazione. È anche un teatro di marionette di una famiglia di artisti fuori tempo, che porta ostinatamente in giro un’arte antica, dimenticata e fuori moda come quella dei burattini. La compagnia è formata dall’intera famiglia: i fratelli Louis, Martha e Lena; il padre, che dirige la compagnia; e la nonna che realizza le marionette. Insieme mettono in scena spettacoli di burattini. Un giorno, dopo uno spettacolo, il padre muore di ictus, lasciando soli i suoi figli.

Da questo momento tutto cambia.

Nel cast del film troviamo Louis, Esther e Léna Garrel e Aurélien Recoing.

Il film delle ore 15 è introdotto dalla prof.ssa Cristina Boracchi, mentre l’introduzione e il commento alla proiezione delle ore 21 sono di Gabriele Lingiardi.

L’ultimo appuntamento con il primo ciclo di cineforum autunnale è in programma poi il 26 ottobre con “Animali selvatici” di Cristian Mungio, con Judith State e Marin Grigore.