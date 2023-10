2020 coperte colorano piazza San Giovanni a Busto Arsizio per la prevenzione senologica

2020 coperte hanno colorato la piazza San Giovanni di Busto Arsizio per tutta la giornata di domenica 22 ottobre. L’iniziativa nasce dal progetto “Viva Vittoria” per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne.

Dopo oltre un anno di lavoro, sul marmo della piazza, le tantissime coperte realizzate da migliaia di volontarie e volontari di Busto Arsizio, Gallarate e Legnano sono state messe in vendita (donazione minima 20 euro) e il ricavato sarà devoluto interamente alla sezione di Varese della LILT per l’acquisto di un ecografo mobile per la diagnosi precoce del tumore al seno, che purtroppo è in crescita.

Alla realizzazione delle coperte hanno partecipato migliaia di volontarie e volontari e il progetto ha visto l’impegno di scuole, carcere, negozi, realtà del territorio e non solo. «La giornata ha superato le nostre aspettative, devo dire che c’è una rispondenza da parte dei cittadini davvero commovente. – ha detto Stefania Speroni, portavoce dell’iniziativa – Abbiamo le casse piene da quando abbiamo aperto la vendita e, solo nella mattinata, abbiamo già venduto almeno 700 coperte».

Non solo la LILT, all’iniziativa hanno aderito anche i Lions di Busto Arsizio, il Lions Club di Olgiate Olona e il Lions Club Castellanza-Malpensa. Sia Pietro Grassi, presidente del Lions Club Castellanza-Malpensa, sia Moreno Zaccarelli, presidente del Lions Club di Olgiate Olona, si sono dichiarati contenti della giornata e del coinvolgimento di numerose associazioni e realtà del territorio per una causa importante.