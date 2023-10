3 milioni contro il caro bollette nei luoghi della cultura in Lombardia

«Regione Lombardia ha stanziato 3 milioni di euro per dare un supporto concreto a sale cinematografiche, teatri, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e luoghi storici colpiti dal ‘caro bollette’». Lo comunica l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, annunciando l’apertura del bando che aiuta le imprese culturali a sostenere i costi dell’energia.

La presentazione delle proposte da parte dei possibili beneficiari può avvenire fino alle ore 16.30 del 31 ottobre sulla piattaforma informatica Bandi online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it .

«Il settore della cultura -ha aggiunto Caruso- è strategico dal punto di vista occupazionale e rappresenta un segmento importante per l’economia lombarda. Come Regione siamo al lavoro per sostenere in maniera concreta questo comparto che svolge sui territori, da Milano a Brescia, da Bergamo a Varese, da Monza a Como, da Pavia a Mantova, da Cremona a Lecco, fino a Sondrio e Lodi, un ruolo fondamentale di aggregazione sociale e contribuisce a garantire socialità».

«Questo bando – ha sottolineato l’assessore – vuole essere un segnale per le attività culturali che sono state messe in difficoltà dall’impennata dei costi energetici, costringendole a ridurre l’offerta».

L’agevolazione sarà concessa ed erogata in misura percentuale minima pari al 10% delle spese energetiche riferite all’anno 2023, fino a un contributo massimo (per ciascun soggetto o impresa unica) di 40.000 euro e fino a esaurimento delle risorse disponibili, in ordine di arrivo delle domande. “Se la dotazione finanziaria non sarà esaurita – ha concluso Caruso – sarà possibile incrementare la percentuale del contributo fino a un massimo dell’80% delle spese presentate (iva esclusa) e fino a un importo di contributo massimo (per soggetto o impresa unica) di 70.000 euro”.