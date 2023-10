400 metri quadri di dischi al Museo del tessile. La passione per il vinile torna a Busto Arsizio

L’associazione 33&45, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, inaugura domenica 22 ottobre al Museo del Tessile e della Tradizione Industriale i grandi eventi ‘vinilici’ del 2023.

Nelle sale gemelle, dalle 10.00 alle 18.00, per oltre 400 mq di esposizione, andrà in scena “Busto in vinile – dodicesima edizione” con oltre 30 tra cultori, hobbisti, audiofili, collezionisti, editori e tonnellate di materiale per ogni palato e di ogni epoca e gusto, punti di ascolto, area Hi-Fi e giradischi sempre accesi.

Nel corso dell’evento, sarà presentato il libro “The Allman Brothers Band – I Ribelli del Southern Rock” di Mauro Zambellini (Shake Edizioni), con incontro e dibattito con l’autore: una delle saghe più pure del Rock americano, tra successi ed eccessi, dissidi, tragedie, dove la musica è sempre stata intesa come il rimedio ad ogni male.

L’obiettivo dell’iniziativa, che sarà replicata domenica 14 maggio nel cortile del palazzo comunale e domenica 22 ottobre nelle sale gemelle del Museo del Tessile, è la promozione della cultura musicale in tutte le forme, supporti, generi e formati, senza alcun limite o confine: un ritrovo ormai consolidato, inderogabile e irrinunciabile, punto di riferimento nel Nord Ovest e tra le 3 fiere del disco più importanti della Lombardia.

L’intento di 33&45 è quello di soddisfare ogni palato: dal più raffinato collezionista, al curioso appassionato; dal maniaco di seconda mano, a chi è sempre in cerca di buoni affari.

Si invitano i partecipanti a portare i propri dischi per scambiarli con gli espositori. Gli aggiornamenti sono pubblicati sulla la pagina Facebook dell’evento e i canali social di 33&45. Ingresso gratuito, adatto a tutta la famiglia, con area bar e ristoro attiva tutto il giorno.

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/557805409688563/

Contatti:

info@fieradeldisco.com

facebook.com/associazione3345

instagram: associazione_3345

www.fieradeldisco.com

Cell.: 3888262495.