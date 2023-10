48 ore a Varese, Le Monde racconta le bellezze della città Giardino

Quarantotto ore a Varese consigliate da Le Monde. E’ il contenuto del lungo articolo – riservato agli abbonati del prestigioso quotidiano francese – pubblicato il 30 settembre scorso nella versione on line, con tanto di infografica che racconta in una mappa i principali luoghi da vedere.

L’articolo, firmato da Bénédicte Boucays, fa parte della rubrica “48 Heures à…” nella sezione “Gout du monde” del giornale: la città giardino è inserita insieme a città come Atene, Rotterdam, Bruxelles, Anversa e una serie di comuni francesi “da Weekend”.

L’ultima proposta di turismo da fine settimana dello storico quotidiano d’Oltralpe scandaglia la nostra città con proposte note e meno note in due giorni: il primo giorno propone alle 10 una visita al Campo dei Fiori, alle 14 un percorso su Sacro Monte e via Sacra, alle 16 un giro tra le piazze del centro, citando anche la poco nota persino ai varesini casa Perabò, alle 18 il Bianco e Nero della fondazione Morandini e alle 19 una capatina ai Giardini Estensi con aperitivo a Villa Mirabello. Il secondo giorno è dedicato innanzitutto ad un giro del lago in bicicletta, poi alle 14 una visita a Villa Panza e all’espressionismo astratto americano alle 16, subito prima della partenza il liberty di villa Toeplitz.

Tra i consigli, non banali, c’è per esempio la visita alla Fondazione Morandini, o l’aperitivo Al Cedro, o ancora il pranzo all’Osteria Irma prima di passare dal campo dei Fiori al Sacro Monte per prendere un caffè al Borducan. Più a rischio, durante la gita, la proposta di raggiungere l’Isolino Virginia partendo dal molo di Biandronno: senza una prenotazione specifica e un’apertura straordinaria, la faccenda “non è ancora cosa”.

Tra i locali consigliati, i ristoranti sono tutti tra Il Campo dei Fiori e il Sacro Monte: i bar scelti invece sono entrambi nel verde, il primo a Villa Mirabello e il secondo alla darsena di Cazzago Brabbia.