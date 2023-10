5595 chili di generi alimentari raccolti dai volontari di Croce Rossa Varese

Oltre 60 volontari di Croce Rossa Varese hanno raccolto presso 9 supermercati Tigros e Carrefour (Azzate, Buguggiate, Morazzone, Caronno, Castronno, Castiglione, Malnate, Varese via Lazio e Varese via Sanvito) ben 5595 kg di generi alimentari per le famiglie non abbienti seguite dalla Croce Rossa.

«Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno donato e a chi con tanto impegno ha lavorato», il commento del presidente della sezione varesina Angelo Michele Bianchi.