73 opere per l’ambiente a Villa Pomini a Castellanza

Nell’ambito della mostra S.C.O.S.S.A. 73 opere per l’ambiente domenica 15 ottobre alle 16 a Villa Pomini di Castellanza va in scena “I Poeti del Territorio” incontrano le “Arti visive” a cura di Rosa Gallace e Paola Surano con musica del Trio con Brio.

Rosa Gallace e Paola Surano dell’Associazione Culturale TraccePerLaMeta hanno invitato alcuni Poeti del territorio i quali hanno associato le loro opere, esplicitamente prodotte per il tema Ambiente e Natura, a diversi dipinti esposti dagli artisti presenti nella mostra.

Le poesie verranno lette e proiettate accanto alle immagini che le hanno ispirate con il raffinato intermezzo di archi al femminile del Trio con Brio.

Rosa Gallace

Fin da ragazza coltiva la passione di scrivere poesie e racconti. Partecipa a concorsi letterari Nazionali e Internazionali ottenendo numerosi e prestigiosi riconoscimenti. Tra i più significativi nel 2014 Premio alla Cultura –Premio Ambasciatore Europeo 2021 per l’importanza svolta nell’attività artistica e culturale – Nel 2022 figura nel Certificato di cittadinanza Repubblica dei Poeti il titolo di “Dama dell’Ordine di Dante

Alighieri. È considerata una poetessa internazionale in quanto i suoi libri sono stati tradotti in lingua: lnglese, Albanese e Rumena dalla Giornalista, Scrittrice Irma Kurti. L’ultima raccolta di poesie di Rosa Gallace dal titolo “Petals of light” (Petali di luce) è stata proclamata come Il miglior libro nella sezione degli autori internazionali al Concorso Letterario indetto dalla casa editrice “Poetry Planet Book Publishing” e gli Ophir Awards accreditati dal Dipartimento dell’Educazione delle Filippine. Dal 2010 è ideatrice, organizzatrice e Presidente dei Concorsi Letterari “Premio Città di Rescaldina”- Cristoforetti” – Servizi Energia – “Premio Contrada San Magno. Organizza reading poetici con presentazione di libri. E’ membro di Giuria in vari Concorsi Letterari. Ha partecipato e collaborato alla rappresentazione dell’Opera Teatrale “Ombre di Tormentosa Memoria” scritta e diretta dal Poeta, Scrittore e Regista Fabiano Braccini in memoria delle vittime dei lager Nazisti della quale è anche Segretaria di produzione, presentata in vari teatri d’Italia.

Paola Surano

E’ nata a Busto Arsizio, dove ha svolto per 35 anni la professione di avvocato; Scrive poesie e racconti dagli anni del liceo classico e ha “avuto il coraggio” di togliere le sue poesie dal cassetto negli anni 90, sulla spinta del gruppo “Scrittodonna” attivo presso il Liceo “Pascal” di Busto. Partecipa a numerosi concorsi nazionali aggiudicandosi piu’ volte il primo premio. Nel gennaio 2012 ha fondato, insieme ad altri quattro amici scrittori e poeti l’associazione “TraccePerLaMeta” per la quale organizza, con e per gli altri soci, concorsi Letterari e caffè letterari “itineranti” tra Varese e Busto Arsizio; da alcuni anni si onora di far parte della giuria del Premio di poesia “Sole d’autunno” di Busto Arsizio. Ha pubblicato nel 2000 “Alla luce di un’unica stella”- Ibiskos Editrice, e la raccolta di racconti e preghiere “Nell’anima/nel mondo” (Oceano Editore). A dicembre 2011 è uscito il libro dal titolo “La vita, in sottofondo” ed. Ape Agostino Pensa di Terni, mentre a marzo 2012 la raccolta “I giorni, le ore” Libreria Editrice Urso di Avola. Nel 2013 per i tipi di Editrice Urso di Avola è uscito “La rosa in scatola”con le illustrazioni di Gabriele Castellani e Luca Vernocchi e la copertina del maestro Antonio De Biasi.