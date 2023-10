89enne resta infilzata da un paletto mentre lavora in giardino a Brebbia

I classici lavoretti in giardino per tenersi in forma: specialmente ad una certa età muoversi fa bene, ma capita di perdere l’equilibrio e allora sono guai.

Proprio come accaduto ad una signora di 89 anni che nella mattinata di lunedì è finita all’ospedale con un paletto che le si è infilato in un polpaccio mentre lavorava all’aperto.

È successo a Brebbia, in una zona periferica del paese, in una strada secondaria che si dipana dalla provinciale che porta verso Ispra.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata e sul posto oltre ai mezzi sanitari di terra supportati anche dall’elisoccorso di Como si sono portati anche i vigili del fuoco del distaccamento territoriale.

Alla fine le condizioni della donna sono apparse non gravi, tanto che l’anziana è stat ricoverata in codice verde al pronto soccorso dell’osepdale di Varese