A Brezzo di Bedero arriva “Per mano si può dire basta alla violenza”

Nella lotta contro la violenza e per sensibilizzare la comunità sull’importante tema del rispetto e del supporto alle vittime, il Comune di Brezzo di Bedero si unisce all’iniziativa “Per mano si può”: un’iniziativa avviata nel 2022 dal Comune di Valganna per dimostrare che esiste una solida rete di associazioni ed enti locali pronti ad ascoltare e sostenere chiunque sia vittima di qualsiasi forma di violenza.

L’evento di quest’anno, che si terrà domenica 8 ottobre 2023, avrà come punto di ritrovo il Palazzo Comunale di Brezzo di Bedero, in Via Roma n. 60, alle ore 11.00. Da qui, la comunità si sposterà al suggestivo Belvedere Pasquè, dove avrà luogo una cerimonia alla presenza di autorità e associazione.

L’occasione sarà quella di coinvolgere attivamente i cittadini per dimostrare che “per mano si può” dire basta alla violenza.

Maggiori informazioni: locandina