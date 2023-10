A Busto Arsizio oltre 130 donne visitate grazie al progetto Senologia al Centro

Nel corso dell’ultimo anno, Senologia al Centro, progetto di Senologia di Busto Arsizio celebra con la LILT, ha svolto centinaia di visite senologiche gratuite non solo in provincia di Varese ma anche in diverse città italiane confermando il suo ruolo essenziale nella lotta contro questa malattia diffusa.

Grazie a uno sforzo collettivo e al supporto della Comunità, a Busto nella tre giorni in piazza sono state effettuate con successo 131 visite, tra cui 121 con ecografie e 59 con mammografie. Sono stati rilevati due casi sospetti, che sono stati prontamente indirizzati alla Breast Unit della ASST Valle Olona per ulteriori trattamenti e monitoraggi.

L’organizzazione di “Senologia al centro” desidera ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo; i medici, i volontari della Lilt e Croce Rossa, ASST Insubria e Valle Olona, l’Amministrazione Comunale, la Provincia di Varese e Regione Lombardia e tutte le Aziende che hanno contribuito a questa tappa e si impegna a continuare a svolgere un ruolo fondamentale nella prevenzione e nella lotta contro il cancro al seno.

Durante la giornata è stato presentato il progetto “Viva Vittoria” e Stefania Speroni ha introdotto l’edizione 2024 del Calendario “Oltre”. Entrambi i progetti andranno a sostenere le attività di LILT – Associazione di Varese.

L’appuntamento della prossima tappa è a Varese nel mese di novembre.