A caccia di soluzioni urbanistiche per una Varese che diventa più anziana e più multietnica

Una città che invecchia, dove i bambini sono sempre più fragili e bisognosi di cure e dove le case lasciate dai residenti di antica data e dai giovani sono occupate dall’immigrazione: è questo il quadro tratteggiato ai membri della commissione urbanistica dall’assessore Roberto Molinari nella serata del 5 ottobre 2023.

Di più: proprio perchè densa di servizi, la città capoluogo attira anziani e famiglie con persone in difficoltà, che possono usufruire più serenamente di tali opportunità. Di questo, perciò, è necessario tener conto per pensare a un nuovo piano di governo del territorio.

Per chiarire la situazione sociale e le evoluzioni negli anni della città di Varese, Molinari ha portato in commissione una serie di dati in grado di dare indicazioni ai consiglieri: «Non porto conclusioni, offro solamente stimoli – ha sottolineato più volte l’assessore nell’esposizione – Rendere chiaro e univoco il problema. Poi ognuno di noi deciderà di dare la soluzione che ritiene più giusta».

L’audizione dell’assessore ai servizi sociali è solo la prima di quelle che riguarderanno i vari componenti della Giunta, chiamati dal presidente della Commissione Urbanistica Domenico Marasciulo per tratteggiare le tendenze della città e potere trovare soluzioni urbanistiche per il prossimo Piano di Governo del Territorio.

OVER 65: A VARESE UNA “CITTADELLA” DI PERSONE CON ESIGENZE SPECIFICHE

Tra i primi dati forniti da Molinari, c’è quello della popolazione con più di 65 anni: sono in tutto 13.574, 8711 dei quali nella fascia tra i 65 e i 74 anni, di cui soli 5232. Nella fascia tra i 75 e gli 84 i cittadini sono 8258, di cui soli 5048, mentre gli over 85 sono 4369, di cui soli 3294.

«Si tratta di una cifra importante, che rappresenta a suo modo anche un successo del welfare del dopoguerra – sottolinea Molinari – Questa è una fascia di popolazione pressocchè sconosciuta al Comune: quelli che si rivolgono ai servizi sociali sono una minima parte, spesso quella più debole dal punto di vista economico».

Tra i quartieri che accolgono più anziani in numeri assoluti in testa c’è San Carlo con 1500 over 65 (un dato però falsato dalla presenza del Molina, e dei molti anziani che hanno residenza li), e il quartiere di Giubiano con 1536. Segue Varese Centro con circa 1400 anziani e i quartieri di Montello e Bosto con circa 1100, Masnago con 1000 e San Fermo con circa 900.

SCUOLE SEMPRE PIU’ VUOTE, MA CON SEMPRE PIÙ INSEGNANTI DI SOSTEGNO

Per quanto riguarda i minori, i varesini che hanno meno di 18 anni sono 11.669, mentre i giovani tra i 18 e i 30 sono 10736. «Un dato in continuo calo, ma è da segnalare al contrario il dato dei giovani studenti che hanno bisogno di sostegno – Spiega l’assessore – Negli anni 2003-2004 erano 48 i minori seguiti da un insegnante di sostegno. Nel 2020/2021 i minori erano diventati 212 e per quest’anno le richieste sono 248».

Questo significche: «Diminuisce la popolazione scolastica, aumenta l’assistenza ad personam: questo è un problema di tutto il nostro sistema di welfare, e anche noi siamo costretti a diminuire le ore di sostegno perchè non ci sono le risorse economiche per seguire tutti come sarà necessario».

IMMIGRAZIONE, COME INTEGRARE I NUOVI VARESINI

L’immigrazione a Varese è passata dal 2,3% degli anni ’90 al 12% attuale. «Nessuno può fermare l’immigrazione – ha commentato Molinari – Perciò dobbiamo interrogarci e riflettere su ciò che riguarda i nuovi cittadini di Varese».

Degli 8800 abitanti circa extra UE, 1600 persone arrivano dall’America centrale e meridionale, 1900 dall’Asia, 1000 dall’Africa, 1200 dal Nord Africa e dal mondo arabo, mentre 3000 persone provengono da paesi europei non UE. In termini di residenza in città, la maggiore concentrazione è a Belforte, dove ci sono 1027 varesini extra UE, poi Biumo Inferiore (944), Varese centro (928) e Giubiano (764).

«I Varesini che provengono da altri paesi tendono a concentrarsi in zone servite, dove ci sono stazioni e mezzi pubblici, ma anche nei quartieri da cui i varesini di più lunga data si spostano. I nuovi residenti occupano gli spazi che gli altri residenti lasciano». Motivi di praticità ma anche economici: si spostano là dove affitti e acquisti sono più sostenibili.

«Ma è importante tracciare la mappa della loro presenza, anche differenziandola per nazionalità, per evitare ghetti, e imparare dagli errori passati. Dobbiamo favorire modalità aperte di integrazione, perchè questo è un fenomeno che non si può evitare e va affrontato concretamente».