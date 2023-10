A Castronno nasce “Ali libere”: “Promuoviamo la libertà di pensiero”

A Castronno nasce una nuova associazione: si chiama “Ali Libere”. Ad annunciarlo Agostino Fanizzi di Fratelli d’Italia che però precisa: “L’associazione nasce a prescindere da eventi politici o amministrativi imminenti e da condizionamenti di specifiche segreterie di partito. Vogliamo comunicare e informare cittadini su tematiche che riguardano la quotidianità”.

Insomma, le imminenti elezioni non c’entrerebbero nulla con la nascita di questo nuovo gruppo di cui fanno parte Luigi Agnello, presidente, Agostino Fanizzi, Elisa Agnello, attuale consigliere comunale dell’amministrazione Gabri, Claudia De Meola, Massimo Gennari.

“Ali libere – spiega Fanizzi – è stata costituita con l’obiettivo di promuovere iniziative culturali, sociali e informative su tematiche di interesse comune. Siamo un’associazione aperta al confronto di idee ma con pragmatismo e senza essere legati a un’ideologia specifica. Non cerchiamo di sostenere un’idea di paese e società perfetta, ma vogliamo essere presenti in diverse realtà territoriali per sostenere singoli individui o gruppi che condividono la nostra visione del vivere oggi. Inoltre, collaboriamo con le amministrazioni locali per realizzare progetti che possano migliorare il territorio di riferimento. Chi si unisce a noi e diventerà parte di “Ali Libere”, farà parte di un’associazione che promuove la libertà di pensiero e l’impegno per un futuro migliore”.