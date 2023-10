A Comerio rivive la storia di Renato Peruzzotti, deportato in Germania

È rimasto nascosto per decenni, quel quadernetto scritto fitto fitto, fino alla riscoperta pochi anni fa. È un documento straordinario il diario scritto da Renato Peruzzotti – originario di Comerio – mentre era prigioniero in Germania, “schiavo di Hitler”.

Una testimonianza di prima mano, intonsa, mai rivista o modificata nel Dopoguerra. È questa la particolarità che caratterizza questo documento storico e lo differenzia da tante memorie e racconti scritti dopo la prigionia in Germania, come – per fare un esempio – il “diario clandestino” di Giovannino Guareschi.

Il giovane sottoufficiale Renato Peruzzotti all’8 settembre 1943 era in Francia, rientrò fortunosamente in Italia ma fu fatto prigioniero dai tedeschi a Voghera e di qui deportato in Polonia e in Germania. Il dario, scritto come forma di dialogo con la fidanzata che lo attendeva in Italia, è stato conservato per lunghi anni e riscoperto dalle figlie solo anni dopo la morte di Peruzzotti, nel 2003.

Per la famiglia è stato un modo per scoprire una parte della vita di Renato che potevano solo intuire e anche un modo per rileggere un pezzo della propria vita. È una storia individuale, ma che è dentro una esperienza collettiva (600mila i soldati italiani deportati in Germania) e che riflette la storia di una generazione, quella cresciuta nel fascismo, addestrata all’obbedienza e d’improvviso trovatasi a vedere il crollo del proprio mondo e a dover decidere da sola il proprio destino.

Ma il libro è anche la storia di una singola persona, di un uomo molto conosciuto a Comerio, in quel paesaggio che Renato Peruzzotti cerca nella sua mente per sopravvivere ai dolori e alla cruda esperienza in Germania, con il conforto di una fede religiosa profonda e insieme il pensiero della giovane ragazza che diventerà sua moglie.

La presentazione a Comerio

Curato dal ricercatore Claudio Mezzanzanica, il diario di Renato Peruzzotti sarà presentato venerdì 13 ottobre a Comerio , alle 21 al Salone Polivalente di via Stazione.

Partecipa anche don Gianni Teruzzi, padre francescano.