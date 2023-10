A Como la 21ma edizione della Giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro

È giunta alla 21esima edizione la Giornata della sicurezza sul lavoro organizzata e promossa dal servizio Psal – Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Ats Insubria. L’appuntamento è per giovedì 26 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 al Cinema spazio Gloria di Como. Il seminario ha l’obiettivo di sensibilizzare tutti gli attori della sicurezza, dal committente agli addetti ai lavori con un focus anche sui temi relativi alla “gestione degli appalti e dei subappalti”.

La Giornata della sicurezza è l’occasione per ricordare quali sono i principali interventi da mettere in atto per la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa. Il programma prevede alle ore 9 il saluto Lucas Maria Gutierrez, direttore generale Ats Insubria, e del prefetto di Como Andrea Polichetti. Alle 9.30 è previsto l’intervento di Anna Guardavilla giurista esperta in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro che parlerà della gestione degli appalti obblighi e responsabilità previsti dal D.Lgs. 81/08. Alle 10 toccherà ad Andrea Alberio Ifac Tpall- Ss Psal Como Nord – Ats Insubria che parlerà degli esempi d’infortuni: errata cooperazione e mancato coordinamento nei contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione. Alle 10.30 sarà la volta di Paolo Schiavone dell’ispettorato interregionale del Lavoro del Nord-Ovest che affronterà il tema La verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese nel corso delle attività di vigilanza tecnica. Alle 11 interverrà Fabrizio Lovato presidente Federcoordinatori Varese che parlerà dei subappalti a cascata: gestione e controllo della sicurezza nei cantieri. A chiudere la mattinata di interventi alle 11.30 saranno i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Alle 12 è previsto il dibattito e chiusura dei lavori. Moderano Duccio Calderini direttore Sc Psal -Ats Insubria e Cristina Peverelli responsabile Ss Psal Como Nord – Ats Insubria