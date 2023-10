A Cuvio il concertone per rimettere a nuovo il campanile

Da oltre duecento anni si slancia a fianco della chiesa dei SS. Pietro e Paolo e ricorda ai cuviesi il ritmo della giornata ricordandone lo scorrere delle ore con il dolce e inconfondibile battito delle sue campane. Stiamo parlando del campanile di Cuvio che assieme al palazzo Litta si erge maestoso, su uno sperone, a dominare tutta la valle ma che ora mostra i segni del tempo e ha bisogno di cure. Già da qualche tempo, in paese si è fatta forte l’apprensione per il cedimento, sui lati nord e ovest della torre campanaria, di calcinacci e pezzi di cornicioni; il problema oltre ad aver allertato la popolazione, ha attirato l’attenzione di società ed enti che si sono attivate a trovare il rimedio per guarire uno dei simboli del paese.

La grande sinergia fra tutti quanti i gruppi e associazioni che gravitano sul paese ha generato un’iniziativa benefica con lo scopo di far conoscere alla popolazione la situazione e di dare il via a un progetto che porti al restauro del campanile: con il patrocinio del Comune, della sezione Intercomunale della protezione Civile e della Comunità Pastorale di Canonica della quale fa parte la parrocchia SS. Pietro e Paolo di Cuvio, è stato organizzato il concerto “Musiche per il campanile”. Sarà una serata di tanta e varia musica, il “concertone” di Cuvio che si terrà venerdì 20 ottobre e vedrà l’esibizione dei gruppi musicali del paese, a partire dalla Filarmonica Cuviese, al coro di bambini dell’Associazione Culturale Valcuvia, la Corale parrocchiale e altri giovani musicisti del territorio, ma che avrà anche la collaborazione delle altre associazioni cuviesi quali Pro Loco, Bocciofila, Valcuviana Calcio, Gruppo Alpini, Giovani Dentro, Associazione Gaele e Amo Madre Terra.

Il curatore musicale della serata sarà il maestro Adalberto Riva dell’associazione Momenti Musicali, attraverso la quale l’evento parteciperà all’iniziativa “30 giorni per donare”, indetta dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto (FCVA) per incentivare la donazione sul territorio, associando anche un loro contributo. A Cuvio, nella parrocchiale SS. Pietro e Paolo venerdì 20 alle ore 21, sarà ancora una volta lo straordinario linguaggio della Musica ad avere la forza di riunire un intero paese e coinvolgerlo nell’essere generosi a donare, per guarire il suo simbolo per eccellenza: il campanile.