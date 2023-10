A Fratelli di Crozza il politico Bustese Francesco Attolini e la sua foto con “Hitler travestito da montagna”

L’esponente di Fratelli d’Italia Busto Francesco Attolini è finito tra le beffe di “Fratelli di Crozza” nella puntata di venerdì 13 ottobre.

Per lui oltre un minuto tra le riflessioni iniziali, a proposito di quella foto postata su Facebook che raffigura una montagna ma in realtà contiene il profilo di Adolf Hitler. «L’ex coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Busto Arsizio pubblica la foto di una montagna, ma è Adolf Hitler – sottolinea Maurizio Crozza con l’immagine dietro di lui, affiancata alla foto del politico – Questo signore qui, Francesco Attolini, coordinatore di Fratelli d’Italia di Busto Arsizio, il giorno dopo la strage di israeliani ha pubblicato una foto di Hitler travestito da montagna per fare lo spiritoso».

Il comico e conduttore segnala tra l’altro: «Lui ha fatto questa foto usando un app di intelligenza artificiale, di quelle app che scrivi “montagna, foto, hitler” e in pochi secondi ti tira fuori un’immagine che poi ti rovina una carriera». Crozza infatti legge il titolo di Repubblica che recita: “Fratelli d’Italia revoca gli incarichi a Francesco Attolini”. E si domanda: «Perchè però ci limitiamo a revocare gli incarichi? Io licenzierei tutti quelli che giocano con il fascismo e con il nazismo…»

L’ultima considerazione del comico riguarda invece l’intelligenza artificiale e chi la usa, concludendo con un fulminante: «Comunque io di fronte all’intelligenza artificiale nutro dei dubbi, da sempre… ma obiettivamente, mi faccio più problemi davanti alla stupidità naturale»