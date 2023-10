A Gallarate commemorazione dell’80° anniversario della morte dei Norma Cossetto

Oggi, presso il Largo Martiri delle Foibe di Gallarate si è tenuta la deposizione di rose bianche alla memoria di Norma Cossetto alla presenza dei militanti di Fratelli d’Italia e di rappresentanti istituzionali.

Scrivono: “Nell’ottantesimo anniversario della sua morte vogliano ricordare la figura di Norma, una giovanissima donna che con determinazione e con coraggio anche di fronte alla morte non si è piegata e si è rifiutata di rinnegare la sua identità e i suoi valori. Oggi Norma rappresenta un esempio, un punto di riferimento per le tante donne vittime di violenze e soprusi. Norma, studentessa istriana di 23 anni, venne uccisa per mano dei partigiani slavi di Tito nella notte tra il 4 e 5 ottobre 1943. Norma è il simbolo delle donne coraggiose che hanno perso la vita in nome di un bene superiore”.

E ancora: “Il 9 dicembre 2005 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi conferì alla memoria di Norma Cossetto la Medaglia d’Oro al Merito Civile con la motivazione: “Giovane studentessa italiana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio” Villa Surani (Istria), 5 ottobre 1943. E a quel coraggio e a quel amore per la Patria noi ci inchiniamo e porgiamo il nostro tributo.”