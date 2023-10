A Gorla Maggiore si suona la musica dell’orto con il Conciorto

Appuntamento musicale speciale a Gorla Maggiore. Sabato 14 ottobre ci sarà il “Conciorto“, ovvero il concerto con la musica dell’orto.

«Il Conciorto – spiegano lo scrittore Biagio Bagini e il performer Gian Luigi Carlone – racconta di come gli orti siano progetti che c’entrano con la nostra mente, i nostri sogni, le nostre idee. Le verdure che suoniamo sono reali, e per il fatto che contengono acqua come noi possono condurre segnali elettrici. Grazie a una scheda elettronica (derivata da arduino) abbiamo composto uno spettacolo in cui dialoghiamo con le verdure, su argomenti importanti come la convivenza, l’apertura, le risorse (acqua, suolo). Parliamo dell’ambiente e della terra, dei nostri orti e di quelli degli altri. Invitiamo il pubblico a suonare con noi le verdure, perché l’orto è aperto».

«Attraverso la natura e la verdura – concludono i due protagonisti – mettiamo in contatto realtà lontane, marginali, difficili. Non c’è niente di più naturale di pomodori, peperoni e zucchine. Anche se suonano».