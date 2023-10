A Luino investimenti negli istituti, e “obiettivo doposcuola fino alle 18″

Investimenti e nuovi servizi scolastici per la città di Luino: lo specifica in una nota l’amministrazione comunale.

L’anno scolastico è iniziato e le scuole di Luino faranno da grande comprensorio per gli studenti provenienti dall’alta Provincia di Varese. Numeri in aumento negli ultimi anni come in crescita sono stati gli interventi che dal 2021 hanno interessato gli edifici scolastici (scuole primarie di primo e secondo grado) di Luino e frazioni.

Circa 1 milione 141 mila euro tra il 2021 e 2023, contributi arrivati dal PNRR, Regione Lombardia e fondi propri del Comune, che sono serviti per una manutenzione generale delle illuminazioni (efficientamento energetico) negli edifici educativi luinesi e per l’intervento all’impianto di acqua calda delle scuole di Creva e Voldomino con la relativa messa in sicurezza dei solai. Interventi strutturali importanti come quello messo in atto alle medie di Luino (fabbricato ex Ferrari) dove dal cantiere in atto sorgeranno gli archivi comunali e nuove aule. All’operato del Comune si affianca quello della società Sodexo, appaltatrice delle mense scolastiche, che per suo conto ha apportato migliorie agli spazi dedicati al pranzo: tavoli e nuove sedie arrivate alla fine dell’anno scolastico 2022/23 con la previsione del rifacimento dei servizi del refettorio delle scuole di Luino centro.

Altre opere di prossima realizzazione ad opera di Sodexo saranno la tinteggiatura delle medie centrali e della scuola di Creva nella quale saranno installati anche nuovi armadi e nuovi tavoli. Alle Motte, invece, gli interventi si rivolgeranno al rifacimento degli infissi e dei serramenti del refettorio.

Antonella Sonnessa, vicesindaca luinese con delega ai servizi educativi, commenta: «La nuova dirigente protempore, dottoressa Eliana Frigerio, ci ha subito dimostrato piena collaborazione. Credo che insieme possiamo fare tanto per il bene dei nostri studenti. Gli interventi attuati in questi anni dimostrano quanto l’amministrazione Bianchi punti sull’istruzione e sull’efficienza delle strutture scolastiche luinesi: interventi agli edifici e alle aule, così come ai sistemi idraulici. Erano dovuti certamente, ma per noi sono una priorità. E per i prossimi anni le nostre azioni per scuole luinesi saranno ulteriori».

Circa 900 studenti tra elementari e medie frequentano ogni giorno le classi del centro così come delle frazioni, già da decenni possono beneficiare di progetti didattici particolari, corsi sportivi e laboratori. Ma questo anno scolastico è partito nel segno di una maggior attenzione al sostegno dei bambini disabili, con un implemento degli insegnanti e del personale di cooperative specializzate con un impegno di spesa di circa 200.000 euro. Un bisogno sempre crescente che necessita di risposte sempre più ampie e che il Comune di Luino dà con attenzione particolare.

Di grande aiuto anche è il supporto offerto alle famiglie con i servizi di pre e dopo scuola, vera e propria spalla per i genitori lavoratori. Una offerta che vuole essere di coinvolgimento a vari livelli per bambini e ragazzi, la promozione di un doposcuola di qualità e che si basi su attività diversificate e ricreative. Occasione di crescita che mirano a coinvolgere gli studenti; ad esempio, in azioni di abbellimento artistico e funzionale delle aule, uscite sul territorio e lezioni tenute da esperti esterni. Prezioso, in queste attività, è l’apporto dei volontari come le maestre in pensione che possono seguire gli alunni nelle ore del dopo scuola.

«Nelle nostre intenzioni, tutto quello che è fuori dalle ore di lezione deve essere costruttivo e deve essere una occasione di crescita», continua Sonnessa. «Per questo ringrazio l’operato dei volontari, le cooperative e gli operatori del Comune, tra i quali la coordinatrice delle attività del dopo scuola, dipendente comunale, al fine di dare più stabilità al servizio. È un modo per gestire al meglio un servizio tanto importante e altamente richiesto come quello del dopo scuola. Massima fiducia nella dirigenza scolastica che ha prontamente soddisfatto la richiesta di avere degli spazi dedicati al doposcuola e non più in condivisione con le lezioni curricolari».

Per l’anno scolastico 2024 / 25 infine l’obiettivo dichiarato di amplificare la fascia oraria del doposcuola fino alle 18:00, e questo indipendentemente dal numero degli alunni. «Siamo dalla parte non solo dei bambini ma anche dei loro genitori, crediamo che offrire delle risposte concrete a bisogni primari possa rendere tutto più facile e sereno nella vita di molti luinese che lavorano, spesso come frontalieri. Questa possibilità di lasciare per più tempo i loro figli alle cure di professionisti e educatori va in questa direzione. È una sicurezza in più per le famiglie» termina la vicesindaca.